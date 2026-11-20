Μέχρι το πρωινό της 20ης Νοεμβρίου 1969 οι κάτοικοι του Κλίβελαντ στο Οχάιο, αλλά και οι άλλοι Αμερικανοί έτρεμαν τους κομμουνιστές, τους χίπις και τους… σεισμούς. Ειδικά στον μικρόκοσμο των Μεσοδυτικών πολιτειών η αδιαφορία για ότι γινόταν μακριά τους ήταν γνωστή σε όλους.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Κι όμως εκείνη τη μέρα πιάνοντας στα χέρια τους την αγαπημένη τους εφημερίδα, την Plain Dealer, τρώγοντας το πρωινό τους, ένιωσαν ένα σφίξιμο στο στομάχι. Η πρώτη σελίδα είχε φωτογραφίες πτωμάτων από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ήταν γέροι, γυναίκες και κυρίως παιδιά. Δεν τους είχαν σκοτώσει – σφάξει είναι η σωστή λέξη – οι κακοί κομμουνιστές του βορρά, ούτε οι αντάρτες του νότου. Τα χέρια που βάφτηκαν στο αίμα ήταν των δικών τους παιδιών, αυτών που είχαν πάει εκεί να γίνουν ήρωες και να φέρουν την Ελευθερία και Δημοκρατία στην πολύπαθη περιοχή.

Στις εσωτερικές οι φωτογραφίες ήταν πιο σκληρές. Δεν υπήρχε ίχνος πολέμου, μόνο σφαγή, κανονική σφαγή αμάχων, γέρων, γυναικών και παιδιών. Στα φοβισμένα τους βλέμματα έβλεπες καθαρά ότι ήξεραν τι θα τους συμβεί.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στέλνει τα παιδιά μας στο Βιετνάμ για να γίνουν… δολοφόνοι; αναρωτήθηκε ο μέσος Αμερικανός…

Τι είχε συμβεί; Ο Ρόν Χέμπερλε ήταν 26 χρόνων, ζούσε στη Χαβάη, ήταν φωτορεπόρτερ κι αποφάσισε να καταγράψει το τι συνέβαινε στο Βιετνάμ. Ζήτησε να πάει, τον δέχτηκαν και τον έκαναν επίσημο φωτογράφο των Αμερικανικών δυνάμεων. Του έδωσαν και φωτογραφική μηχανή. Για καλή του τύχη κράτησε και τη δική του. Το πρωινό της 16ης Μαρτίου 1968 ακολούθησε τους πεζοναύτες σε μια αποστολή. Είχαν την πληροφορία ότι στο χωριό Μι Λάι υπήρχαν Βιετκόνγκ, αντάρτες κομμουνιστές δηλαδή που δρούσαν στο Νότιο Βιετνάμ για λογαριασμό των Βορείων. Μόλις αποβιβάστηκαν οι πεζοναύτες άρχισε η σφαγή.

Η πρώτη σκέψη που κάναμε ήταν πως θα μας σκότωναν οι Βιετκόνγκ, είπε χρόνια μετά.

Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη ήταν μία εν ψυχρώ δολοφονία από τους ανθρώπους μας. Οι Αμερικανοί στρατιώτες πυροβολούσαν κατά πάντων. Κάποια στιγμή πυροβόλησαν μία ηλικιωμένη γυναίκα εξ επαφής στο κεφάλι (…) Ανάμεσα στις δολοφονίες έκαναν διάλειμμα για φαγητό. Φωτογράφιζα τα πάντα, ακόμη κι αυτό. Ήθελα να καταγράψω κάθε πτυχή αυτής της τρέλας στο φιλμ.

Η πληροφορία για την παρουσία ανταρτών αποδείχτηκε αναληθής. Αυτό δεν εμπόδισε όμως τους Αμερικανούς να σκοτώσουν περισσότερους από 500 ανυποψίαστους χωρικούς που μάλιστα χάρηκαν όταν τους είδαν να φθάνουν στο χωριό τους!

Ο Χέμπερλε κράτησε το φιλμ με τις φωτογραφίες από τη δική του μηχανή κι έστειλε κάποιες άλλες που είχε στην υπηρεσιακή μηχανή στους ανωτέρους του. Κι αυτές είχαν σκληρές εικόνες, αλλά δεν υπήρξε καμιά αντίδραση για αυτά που έγιναν από το επιτελείο.

Λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στο Κλίβελαντ, τη πόλη που γεννήθηκε. Έδειξε τις φωτογραφίες σε κάποιους δημοσιογράφους, αλλά αρνήθηκαν να τις δημοσιεύσουν. Έπιασε δουλεία στην Plain Dealer και έδωσε στην εφημερίδα τις φωτογραφίες εκείνης της σφαγής.

Ξέσπασε σάλος. Αρχικά το Πεντάγωνο διέταξε έρευνα. Ανέφερε ότι οι πεζοναύτες πήγαν εκεί γιατί το συγκεκριμένο χωριό αποτελούσε ορμητήριο των Βιετκόνγκ και τα περισσότερα θύματα ανήκαν σε αυτούς. Δεν τους πίστεψε κανείς. Αργότερα διέταξε ΕΔΕ για τα γεγονότα και κατηγορήθηκαν οι υπεύθυνοι της αποστολής.

Στην πορεία βγήκαν κι άλλα στη φόρα. Υπήρξαν αναφορές για βιασμούς γυναικών, ακρωτηριασμούς, ακόμα και μικρών παιδιών, σφαγές που μόνο άνθρωποι σε κατάσταση αμόκ θα μπορούσαν να έχουν κάνει. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν ο ίδιος ο φωτορεπόρτερ παραδέχτηκε ότι κατέστρεψε μέρος του φιλμ που περιείχε ακόμα σκληρότερες εικόνες!

Το περιοδικό Life δημοσίευσε, σε χρώμα πια, μια σειρά φωτογραφιών που σόκαραν ακόμα και τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του πολέμου στο Βιετνάμ.

Ούτε τα μικρά παιδιά δεν γλίτωσαν από την οργή των πεζοναυτών

Έβλεπε, όλος ο κόσμος Αμερικανούς να βάζουν φωτιές στις καλύβες των χωρικών χωρίς να δίνουν σε όσους ήταν μέσα σε αυτές τη δυνατότητα διαφυγής

Ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος στα μάτια μιας χωρικής. Ο Χάμπερλε τον αποτυπώνει με τον φωτογραφικό του φακό. Γυρίζει την πλάτη του να φύγει, ακούει έναν πυροβολισμό. Η γυναίκα είναι νεκρή…

Από τους δεκάδες στρατιώτες που εξετάστηκαν για την απόδοση ευθυνών μόνο ένας καταδικάστηκε από το στρατοδικείο! Ήταν ο υπολοχαγός Γουίλιαμ Κάλεϊ. Την Άνοιξη του 1971 ανακοινώθηκε ότι θα εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τρία χρόνια αργότερα ο πρόεδρος Νίξον μετέτρεψε την ποινή σε κατ’ οίκον περιορισμό!

Τριάντα χρόνια μετά τα εθνικά αρχεία των ΗΠΑ έφεραν στο φως ένα διάλογο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας το 1969 Χένρι Κίσινγκερ με τον υπουργό Άμυνας Μέλβιν Λερν. Ο δεύτερος φαίνεται να λέει:

Υπάρχουν πολλά σκοτωμένα παιδιά. Οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές…

Λίγους μήνες νωρίτερα, το καλοκαίρι του ’69 οι Αμερικανοί είχαν πατήσει στο Φεγγάρι. Ο άνθρωπος είχε πετάξει ψηλά. Τώρα ερχόταν να δείξει πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει. Να γίνει κτήνος κι ο Κώστας Μητρόπουλος το σχολίαζε με τον δικό του, πικρό, τρόπο…

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1873: Η Βούδα και η Πέστη ενώνονται και δημιουργούν την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη.

1910: Ξεσπά η επανάσταση του Μεξικού, υπό την ηγεσία του Φρανσίσκο Μαντέρο.

1912: Μετά τις νίκες των Συμμαχικών Βαλκανικών κρατών η Πύλη ζητά ανακωχή που υπογράφηκε στην Τσατάλτσα. Η Ελλάδα δεν την υπέγραψε επειδή περίμενε την παράδοση των Ιωαννίνων.

1945: Ξεκινά στη Νυρεμβέργη η δίκη 24 Ναζί από τις συμμαχικές δυνάμεις.

1947: Η πριγκίπισσα της Αγγλίας Ελισάβετ (21 χρ.) παντρεύεται τον μακρινό της ξάδελφο, γεννημένο στην Κέρκυρα, πρίγκιπα Φίλιππο Μαουμπάντεν (26 χρ.) Δούκα του Εδιμβούργου.

1959: Τα Ηνωμένα Έθνη διακηρύττουν τα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου.

1977: Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Σαντάτ είναι ο πρώτος Άραβας ηγέτης που βγάζει λόγο στην ισραηλινή Κνεσέτ.

1979: Μια ομάδα 200 σουνιτών μουσουλμάνων στη Μέκκα συλλαμβάνουν 6.000 ανθρώπους που κρατούν ως ομήρους. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ζητά την συνδρομή του Πακιστάν για να καταλύσει την εξέγερση.

1982: Η Νότια Αφρική υποχωρεί σε σχέδιο να τοποθετηθεί μαύρος στην ηγεσία της Ναμίμπια.

1990: Η οργάνωση 17 Νοέμβρη επιχειρεί να δολοφονήσει τον επιχειρηματία Βαρδή Βαρδινογιάννη στη Νέα Ερυθραία με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου. Η καλή θωράκιση όμως τους αυτοκινήτου προστάτευσε τον επιχειρηματία που αργότερα δήλωσε… δοκάρι.

1990: Ο μεγαλύτερος κατά συρροή δολοφόνος ο Αντρέι Τσικατίλο συλλαμβάνεται για φόνο. Ομολογεί 56 δολοφονίες.

1991: Οι Αρμένιοι καταρρίπτουν ελικόπτερο που μετέφερε 19 μέλη της ειρηνευτικής αποστολής από τη Ρωσία στο Αζερμπαϊτζάν.

1995: Στο Ωνάσειο εισάγεται ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου.

1995: Σε τηλεοπτική της συνέντευξη η πριγκίπισσα Νταϊάνα παραδέχεται ότι απάτησε τον σύζυγό της πρίγκιπα Κάρολο.