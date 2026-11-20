Εντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται τα τελευταία 24ωρα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που ζήτησαν τα ξαδέλφια του, με αφορμή κυρίως το πρόσφατο, δημόσιο παραλήρημά του στα social media!

Από τη Μαρία Μεϊμάρη

Οπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day», επικαλούμενη επικοινωνία που είχε με τον ξάδελφο του μοναχογιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, οι αναρτήσεις που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα ο 57χρονος μουσικός παραγωγός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν προβληματισμό στην οικογένειά του, η οποία κίνησε αμέσως διαδικασίες για την εισαγωγή του σε εξειδικευμένο ίδρυμα νοσηλείας, ώστε να λάβει την ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα που χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται ότι σε μια σειρά από αναρτήσεις, εκ των οποίων η μία ήταν διάρκειας μίας ώρας και 39 λεπτών (!), ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εμφανιζόταν ιδιαίτερα καταβεβλημένος, δυσκολευόταν στην ομιλία και ανέφερε ότι είναι άυπνος επί τρεις ημέρες. Στα ίδια βίντεο έκανε ακατάληπτες ή παράξενες αναφορές για απειλές κατά της ζωής του και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας!

Ηδη, από το περασμένο καλοκαίρι, στενά συγγενικά πρόσωπα του 57χρονου, που μεγάλωσε στη «σκιά» των διάσημων γονιών του και ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ τη μάχη του με τις εξαρτήσεις (σ.σ.: σε συνέντευξή του στην «Espresso» είχε μιλήσει για την εμπειρία του, προκειμένου, όπως είχε πει, να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους νεότερους ανθρώπους), βρίσκονταν στο πλευρό του και αναζητούσαν τρόπο για να τον στηρίξουν.

Την ίδια ώρα, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης φέρεται ότι αμφιταλαντεύτηκε αρκετά για το πώς έπρεπε να κινηθεί, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση και δεν ήθελε να δημιουργηθεί η εντύπωση πως πρόκειται για μια υπόθεση αντίστοιχη με εκείνη του Γιώργου Μαζωνάκη. Τελικά, η ολοένα επιβαρυνόμενη υγεία του συγγενούς τους κατέστησε μονόδρομο την εισαγγελική παρέμβαση για τη νοσηλεία του και τη μεταφορά του στην κλινική, η οποία πραγματοποιήθηκε προχθές, με τους οικείους του μουσικού παραγωγού να έχουν πλέον ως βασική προτεραιότητά τους ο 57χρονος να λάβει την ενδεδειγμένη φροντίδα και να επιστρέψει κοντά τους πιο δυνατός.

Οικονομικό χάος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιος της Αλίκης και του Δημήτρη έχει αρκετές οικονομικές εκκρεμότητες το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν κατέβαλε τα ενοίκια του σπιτιού όπου διέμενε. Καθώς, μάλιστα, το συμβόλαιο για το εν λόγω ακίνητο φέρεται ότι ήταν στο όνομα της πρώην συζύγου του, τα χρέη βαρύνουν αποκλειστικά εκείνη. Η συνολική εικόνα, όπως μεταφέρθηκε, ήταν τέτοια που χρειαζόταν πλέον παρέμβαση και υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες! Η τραγική ειρωνεία είναι ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία με το Βόρειο Σέλας, εξηγώντας την ανάγκη του να απομακρυνθεί από την Αθήνα. «Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων. Κανονίσαμε με φίλους να κάνουμε Χριστούγεννα στο μαγευτικό Τρόμσο, στη Νορβηγία…» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του, δίνοντας το στίγμα των σχεδίων του, τα οποία φαίνεται πως «παγώνουν» μέχρι νεωτέρας!

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε νοσηλευτεί και στα τέλη του περασμένου Μαΐου στο Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» της Βούλας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Οπως είχε πει τότε ο ξάδελφός του και διοικητής στο Ασκληπιείο της Βούλας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, κάποιοι δείκτες στις εξετάσεις που έκανε ο ξάδελφός του είχαν οδηγήσει τους γιατρούς στην απόφαση για τη νοσηλεία του 57χρονου.

Ο ίδιος είχε εμφανιστεί καθησυχαστικός για την υγεία του συγγενούς του. Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, η οικογένεια του Γιάννη Παπαμιχαήλ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, μέσω της οποίας ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας των μελών της. «Θα διαφυλάξουμε με κάθε κόστος την προστασία της υγείας, της προσωπικότητας και της ατομικής αξιοπρέπειας κάθε μέλους της οικογένειας. Αυτονόητο είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα προσβάλει» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.