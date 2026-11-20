Την ένταση που είχε προηγηθεί στον αέρα του «Happy Day» φαίνεται πως άφησαν πίσω τους η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δημήτρης Παπανώτας. Η παρουσιάστρια θέλησε, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει το κλίμα ανάμεσα στους συνεργάτες της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα σε όσους έκαναν λόγο για ρήξη στην ομάδα.

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάλεσε τον Δημήτρη Παπανώτα κοντά της και, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, μίλησε για τη σχέση που έχουν αναπτύξει μέσα στα χρόνια, τονίζοντας πως οι διαφωνίες δεν αναιρούν την αγάπη και την εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ τους.

«Αυτό απευθύνεται στους μη φανατικούς τηλεθεατές μας, γιατί οι φανατικοί τηλεθεατές μας γνωρίζετε τι είμαστε και τι νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Εμείς είμαστε όντως σαν οικογένεια. Όταν θα δείτε το μάτι έντονο, τη φωνή να ανεβαίνει, είναι αληθινό. Κι αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε.

Όπως στις οικογένειες μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση και την άλλη μέρα στο τραπέζι είναι όλοι αγαπημένοι, αυτό συμβαίνει κι εδώ. Μην ψάχνετε δράκους εκεί που δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στα λόγια. Αμέσως μετά γύρισε προς τον Δημήτρη Παπανώτα, του είπε «Σ’ αγαπώ» και τον αγκάλιασε θερμά, δίνοντάς του ένα φιλί μπροστά στις κάμερες.

Τι είχε προηγηθεί στο Happy Day

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα οι δύο συνεργάτες είχαν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε την ενόχλησή του και έφτασε στο σημείο να προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσει από το πλατό.

Η σημερινή κίνηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και η δημόσια αγκαλιά τους έδωσαν διαφορετικό τόνο στην επόμενη συνάντησή τους, με την παρουσιάστρια να επιμένει πως η σχέση τους παραμένει οικογενειακή.