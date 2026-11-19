Μια μεγάλη διαδικτυακή κινητοποίηση από τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να φτάσει τις 5.000.000 υπογραφές!

Της Σπυριδούλας Τριάντου

Η νέα σελίδα στο Facebook «5.000.000 μέλη-υπογραφές! Ζητάμε δικαιοσύνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη» που δημιουργήθηκε από θαυμαστές του τον Οκτώβριο ήδη έχει συγκεντρώσει περίπου 35.000 υπογραφές ανθρώπων που ένωσαν τις φωνές τους για δικαίωση του καλλιτέχνη που έφυγε με τόσο τραγικό τρόπο στο ιατρείο της Καρνεάδου και ζητώντας να αποσαφηνιστούν πλήρως από τις εμπλεκόμενες αρχές όλες οι συνθήκες του θανάτου του ώστε να πληρώσουν οι υπεύθυνοι!

Ο στόχος της συγκέντρωσης 5.000.000 υπογραφών μπορεί να φαντάζει υψηλός, όμως όπως λένε κύκλοι των ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει την σελίδα, όσο πιο «κινηματικό» χαρακτήρα έχει η εν λόγω πρωτοβουλία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να μην μείνει καμία «σκιά» στην υπόθεση που πάγωσε το πανελλήνιο!

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, με ιδιαίτερη φωνή, προσωπικότητα και τεράστια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από περιστατικό σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ και συγκίνηση σε χιλιάδες ανθρώπους.

Οι συνθήκες του θανάτου του αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της 17ης Νοεμβρίου 2026, τοξικολογική έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντόπισε εννέα ουσίες στο αίμα του τραγουδιστή, ενώ η προποφόλη αναφέρεται ως η πιθανότερη αιτία θανάτου. Εκκρεμεί η συνολική αξιολόγηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων από τις αρμόδιες Αρχές. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν διαφάνεια, πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές αποδειχθούν από τη Δικαιοσύνη.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη σελίδα στο Facebook δημοσιεύονται όλες οι σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, δημοσιεύματα και πληροφορίες για τις δικαστικές έρευνες, καθώς και αναφορές στη ζωή και τη μουσική διαδρομή του.

Φιλοξενούνται, επίσης, προσωπικές εμπειρίες και μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν, απόψεις, σχόλια και συζητήσεις των μελών, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης για όλους όσοι θέλουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Η προσπάθεια έχει στόχο να γίνει γνωστή η σελίδα σε ολόκληρη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά της.

Οι δημιουργοί της απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους θαυμαστές του, στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν προσωπικά, αλλά και σε όσους συγκλονίστηκαν από την είδηση του θανάτου του να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα.

Κάθε νέα συμμετοχή, κάθε πρόσκληση φίλου και κάθε κοινοποίηση συμβάλλουν στη διάδοση της προσπάθειας και φέρνουν τη σελίδα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο των 5.000.000 μελών. Η πρωτοβουλία έχει ως βασικό αίτημα την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τη διαφάνεια, την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει και την απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές αποδειχθούν από τη Δικαιοσύνη.