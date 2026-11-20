Στο νοσοκομείο Υγεία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των καταστημάτων Jumbo Απόστολου Βακάκη, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη την ώρα που η Χριστίνα Βακάκη έκανε το καθιερωμένο πρωινό της τζόκινγκ. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε στη διασταύρωση των οδών Καλύμνου με Βάρης – Κορωπίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εκεί οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά τραύματα (κατάγματα στα πόδια και τα χέρια) και προχώρησαν αμέσως στις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Μόλις η κλινική της εικόνα σταθεροποιήθηκε πλήρως, η ίδια ζήτησε να διακομιστεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο Υγεία, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Την ίδια ώρα, τα αρμόδια στελέχη της Τροχαίας διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση, εξετάζοντας τυχόν μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια παράσυρσής της. Η είδηση του τραυματισμού της προκάλεσε έντονη ανησυχία, ξυπνώντας αναπόφευκτα οδυνηρές μνήμες από την οικογενειακή τραγωδία του Φεβρουαρίου του 2017. Τότε ο 24χρονος αδελφός της Γιώργος Βακάκης είχε χάσει τη ζωή του σε ένα πολύνεκρο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Η Porsche που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας στον θάνατο τον ίδιο, τον συνοδηγό και παιδικό του φίλο Ανδρέα Γεωργακόπουλο, καθώς και την 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου μαζί με τον τρίχρονο γιο της Παύλο.