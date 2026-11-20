Τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μία φορά η Ευγενία Σαμαρά, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες που αναδεικνύουν την καλλίγραμμη σιλουέτα της.
Η αγαπημένη ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, δημιουργία φίλης της, και δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη πλάτη της. Μάλιστα, η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ τις πόζες της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η κοπέλα έβαλε πολλά χέρια στη μέση και έκανε πολλές πόζες για να φανεί αυτή η πλάτη από το φόρεμα-όνειρο της φίλης της από @badaye.studio».
Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά πρόσθεσε με νόημα: «Κατά τ’ άλλα η ζωή συνεχίζεται στα κόκκινα». Η ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να συνδυάζει το στιλ με το χιούμορ, χαρίζοντας στους ακολούθους της μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή φωτογραφική ανάρτηση.
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