Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την υπόθεση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση.

Ο γνωστός παρουσιαστής αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, τα οποία, όπως υποστήριξε, συνοδεύονταν από φωτογραφίες όπλων. Μάλιστα, ανέφερε ότι τα μηνύματα περιείχαν απειλές κατά της ζωής του, ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην απευθυνθεί στην αστυνομία.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη διαμάχη που είχε προκύψει γύρω από το βιβλίο του Αντώνη Βουγιουκλάκη, αδελφού της Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο οποίο περιλαμβάνονται αναφορές στη ζωή της ηθοποιού.

Όπως εξήγησε, από τη μία πλευρά βρίσκονταν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και ο κύριος Δελαπόρτας, οι οποίοι ήθελαν να ελέγξουν τα πνευματικά δικαιώματα και να προχωρήσουν σε παραστάσεις, ενώ από την άλλη ο Αντώνης Βουγιουκλάκης υποστήριζε ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που αφορά τη δική του ζωή, στην οποία σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η αδελφή του.

Η αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα για τις απειλές

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αποκάλυψε τι συνέβη μετά την προβολή του συγκεκριμένου θέματος στην εκπομπή, περιγράφοντας τα μηνύματα που, όπως είπε, έλαβε από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

«Όταν παρουσιάσαμε αυτό το θέμα, δέχθηκα το βράδυ κάποια απειλητικά μηνύματα, το λέω δημόσια για πρώτη φορά, από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Τα οποία απειλητικά μηνύματα ήταν κάποια όπλα… Δεν πήγα στην αστυνομία, παρόλο που με συμβούλευσε και ο Σταύρος Μπαλάσκας να πάω στην αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Ήταν δύο μέρες πριν τον βάλουν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Κατάλαβα κι εγώ ότι έχει θέμα το παιδί και θεώρησα ότι όλα αυτά δεν θα τα πραγματοποιήσει. Στα μηνύματα αυτά μου έστελνε φωτογραφίες όπλων, μου έγραφε τους τύπους των όπλων και μου έλεγε “είναι δεδομένο ότι θα σε δολοφονήσουμε, επέλεξε με ποιο όπλο θέλεις να πεθάνεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε, ακόμη, ότι κράτησε τα μηνύματα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές.

«Καλώς ή κακώς δεν πήγα στην αστυνομία. Αν πήγαινα, θα έπρεπε να τον συλλάβουν. Μία μέρα μετά ανεβάζει αυτό το ακατάληπτο βίντεο και λίγες μέρες μετά τον πήγαν στην ψυχιατρική κλινική. Θλιβερό… Τι να απαντήσω στον άνθρωπο; Ούτε καν, τα έχω κρατημένα», κατέληξε ο παρουσιαστής.