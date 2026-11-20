Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Αντουλινάκη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Η ηθοποιός μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, την απώλεια της μητέρας της, την περιπέτεια υγείας της αδελφής της, αλλά και τη μακροχρόνια μάχη της με την κατάθλιψη.

Η ίδια αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικές οικογενειακές δοκιμασίες, οι οποίες την επηρέασαν βαθιά, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια της.

«Όλοι έχουμε σκοτάδια, σκοτάδια που θα ξανάρθουν, θα τα αντιμετωπίσεις, θα φύγουν. Εγώ βρίσκομαι σε μία τέτοια φάση, που μόλις έχουν φύγει. “Έχασα” τη μητέρα μου πρόσφατα, ήταν πολύ ξαφνικό για μένα, ήταν μεγάλο το σοκ. Συγχρόνως, είχα τη μικρότερη αδερφή μου που κινδύνευσε πολύ η ζωή της, οπότε έριξα όλη μου την προσοχή εκεί», ανέφερε.

«Ήρθαν όλα μαζεμένα, αλλά άντεξα και είπα “μπράβο μου”. Αν μου το έλεγες πριν από έναν χρόνο, θα σου έλεγα ότι αποκλείεται να τα βγάλω πέρα εγώ με αυτά», πρόσθεσε.

«Δεν μισώ πια τον εαυτό μου»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η αναφορά της ηθοποιού στη μακροχρόνια μάχη της με την κατάθλιψη και στις πιο σκοτεινές σκέψεις που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Όπως εξήγησε, μέσα από τη θεραπεία έχει καταφέρει να αποκτήσει μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό της και να συμφιλιωθεί με τη μελαγχολία της.

«Έχω αποφασίσει ότι θα ζω με την κατάθλιψη και έχω γίνει πιο ήρεμη με τον εαυτό μου, δεν τον μισώ πια. Αν θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου, σημαίνει ότι σε μισείς. Την πρώτη φορά υπήρχαν κάποια γεγονότα που με ώθησαν, έφτασα πολύ κοντά στην απόπειρα», εξομολογήθηκε.

Περιγράφοντας τις στιγμές εκείνες, αναφέρθηκε και στο αίσθημα αδιεξόδου που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος όταν δυσκολεύεται να διαχειριστεί ακόμη και καθημερινές καταστάσεις.

«Όταν έρχεται μία κατάσταση πάρα πολύ απλή και δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, δεν βρίσκεις καμία διέξοδο και λύση και λες “δεν υποφέρεται η ζωή αυτή”», είπε χαρακτηριστικά.

Το όνειρο της μητρότητας και η σκέψη της υιοθεσίας

Η Μαρία Αντουλινάκη αναφέρθηκε και στην επιθυμία που είχε στο παρελθόν να αποκτήσει ένα παιδί μέσω υιοθεσίας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τελικά δεν προχώρησε σε αυτή την απόφαση.

«Μετά από χρόνια θεραπείας, κατάλαβα ότι θα ζω με τη μελαγχολία… Είχα σκεφτεί να υιοθετήσω παιδί κάποια στιγμή, αλλά δεν το έκανα, γιατί δεν υπήρχε το πλαίσιο της οικογένειας, δηλαδή με τον μπαμπά ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Δεν είχα και την οικονομική άνεση να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα το ήθελα πολύ. Είναι όμως και το οικονομικό ένα ζόρι», ανέφερε.