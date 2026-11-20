Χωρίς περιστροφές και με το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε ανοιχτά για την αισθητική επέμβαση που έκανε στο στήθος της, αποκαλύπτοντας μάλιστα λεπτομέρειες που προκάλεσαν την έκπληξη του παρουσιαστή Άντι Κοέν.
Η 36χρονη σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Hunger Games», Τζος Χάτσερσον. Η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από το «Real Housewives of New York», κατά το οποίο μια γυναίκα φέρεται να έσπασε τη μύτη της χτυπώντας πάνω στο στήθος μιας άλλης. Τότε η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε αυθόρμητα: «Ναι, και έχω βάλει εμφυτεύματα», αφήνοντας έκπληκτο τον Άντι Κοέν.
Jennifer Lawrence Reveals All the Details of Her ‘New’ Implants, Including Her Doctor and Size https://t.co/uDv7HSfJlW
— People (@people) November 20, 2026
Η ηθοποιός επιβεβαίωσε πως η επέμβαση είναι πρόσφατη, ενώ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε από γιατρό που διατηρεί ιατρείο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν το μέγεθος των εμφυτευμάτων αντιστοιχεί σε Β, εκείνη απάντησε: «Όχι, είναι γεμάτο C. Νομίζω; Είναι το ίδιο μέγεθος που είχαν και πριν». Ο Άντι Κοέν σχολίασε πως το αποτέλεσμα είναι όμορφο, με την ηθοποιό να τον ευχαριστεί και να αστειεύεται στη συνέχεια: «Τέλος πάντων, έχω σπάσει δύο μύτες».
Αξίζει να σημειωθεί πως η Τζένιφερ Λόρενς είχε ήδη αποκαλύψει τον περασμένο Οκτώβριο, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut», ότι υποβλήθηκε σε ανόρθωση στήθους.
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