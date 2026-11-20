Ακόμα μία γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο, αυτή τη φορά με θύμα μια 61χρονη, η οποία βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια του 63χρονου συζύγου της που τη σακάτεψε στο ξύλο και τη στραγγάλισε μέσα στο σπίτι τους στο Θησείο, χθες τα ξημερώματα!

Από τη Μαρία Μεϊμάρη

Το ειδεχθές έγκλημα αποκαλύφθηκε λίγο μετάτις 2, όταν ο δράστης κάλεσε το τηλεφωνικόκέντρο της Αμεσης Δράσης και είπε: «Ελάτε,χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τιςαισθήσεις της»! Αμεσα, αστυνομικοί καιασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείοπου τους υποδείχθηκε, όπου τόσο οι άνδρες τηςΕΛ.ΑΣ. όσο και οι διασώστες ήρθαναντιμέτωποι με μια φρικιαστική εικόνα.Μπαίνοντας στο διαμέρισμα αντίκρισαν τηνάτυχη Μαρίνα πεσμένη στο πάτωμα,μελανιασμένη από το ξύλο, έχοντας μώλωπες σεόλο της το σώμα! Μάλιστα, ορισμένα από τα σημάδια που διέκριναν οι ένστολοι φέρεται ότι έμοιαζαν παλαιότερα, κάτι που εξετάζεται από τις αρχές, καθώς δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν η γυναίκα είχε υποστεί βία από τον σύζυγό της και πριν από τη μοιραία νύχτα, όταν έπεσε νεκρή από τη δολοφονική μανία του. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την «ηλικία» των τραυμάτων, για την ακριβή αιτία θανάτου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν τα θανατηφόρα χτυπήματα.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Ο 63χρονος συνταξιούχος συνελήφθη χωρίς ναπροβάλει αντίσταση και οδηγήθηκε στοαστυνομικό τμήμα. Κατά πληροφορίες, στηνπροανακριτική απολογία του ισχυρίστηκε ότι η61χρονη είχε ψυχολογικά προβλήματα τοτελευταίο διάστημα, με έντονες εκρήξεις θυμούκαι ξεσπάσματα. Πρόσθεσε, δε, ότι η σύζυγός του επισκεπτόταν και ψυχίατρο. Περιγράφοντας όσα, κατά τη δική του εκδοχή, έγιναν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, είπε στους αστυνομικούς: «Τη χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Εμεινε αναίσθητη. Το τελευταίοδιάστημα είχε ψυχολογικά προβλήματα, μεπολλές εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα».Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο οποίος εξέτασε το άψυχο σώμα της 61χρονης, η αδικοχαμένη γυναίκα στραγγαλίστηκε, ενώ είχε σπασμένα πλευρά και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του κορμιού της.Ο 61χρονος φαίνεται πως την έριξε κάτω και την… πατούσε με τα πόδια του, για αυτό είχε πολλά τραύματα στο στέρνο. Στη συνέχεια, της έκλεισε τη μύτη και το στόμα και, εντέλει, την στραγγάλισε με τα χέρια του!

Από την πρώτη έρευνα στον χώρο δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο, μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο που να φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Ωστόσο, ο ακριβής «μηχανισμός» του θανάτου της 61χρονης δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει και θα αποτελέσει αντικείμενο της ιατροδικαστικής έρευνας, με τον 63χρονο να δικαιολογεί τα σπασμένα πλευρά της συζύγου του υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ αφότου τη σκότωσε, πιστεύοντας ότι είχε απλώς λιποθυμήσει! Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι κανείς από τη γειτονιά δεν φαίνεται να άκουσε φωνές ή κάποιον θόρυβο που να τον κινητοποίησε.Παράλληλα, από την αρχική έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι, γνωστό στις Αρχές. Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είχαν προηγηθεί περιστατικά κακοποίησης που δεν είχαν καταγγελθεί.

«Με τη γυναίκα γνωριζόμασταν, περπατούσαμε κάπου κάπου μαζί. Του είχε αδυναμία (σ.σ.: τουδράστη). Δεν είχαν παιδιά. Πολλές φορές είχαμεδει τη γυναίκα να είναι θλιμμένη στο μπαλκόνι,αλλά ποτέ κανείς δεν κάλεσε τις Αρχές, γιατίπιστεύαμε πως είχε ψυχολογικά προβλήματα.Δεν μου είχε πει κάτι για προβλήματα με τονσύζυγό της» ανέφερε μια γειτόνισσα τουζευγαριού. Αλλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και συγγενείς, υποστηρίζουν ότι η 61χρονη είχε κατά καιρούς αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, αναφέροντας ακόμη και περιστατικά κατά τα οποία φέρεται ότι πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι του σπιτιού τους!

Η δραματική αλλαγή

Η αδελφή του θύματος, από την πλευρά της, ανέφερε πως η οικογένεια της δεν είχε ενδείξεις πως ο 63χρονος ήταν βίαιος. Όπως αποκάλυψε, η ζωή της αδελφής της άλλαξε δραματικά ύστερα από μια διάρρηξη στο διαμέρισμα της, το 2017. Τότε, άγνωστοι αφαίρεσαν δύο χρηματοκιβώτια, στα οποία υπήρχαν κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται ότι της προκάλεσε έντονη ψυχολογική επιβάρυνση, με συνέπεια να αποχωρήσει με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την εργασία της στον ΟΤΕ, να περιοριστεί στο σπίτι και να αρχίσει να βλέπει ψυχίατρο. Ο θάνατος της μητέρας της,πέρυσι, επιδείνωσε την ψυχολογική τηςκατάσταση. «Το 2017, που τους έκλεψαν, και οιδύο έλειπαν στις δουλειές τους. Τους πήραν δύοχρηματοκιβώτια. Εκεί μέσα είχαν και πολλάχρυσαφικά που το θύμα μάζευε και του άρεσαν.Επαθε σοκ τότε. Υπέστη κατάθλιψη από τότε. Έφυγε από τη δουλειά με εθελουσία και κλείστηκε στο σπίτι» ανέφερε η αδελφή της 61χρονης.