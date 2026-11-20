Ένταση προκλήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να απαντούν σε ιδιαίτερα επικριτικό μήνυμα τηλεθεάτριας, η οποία εξέφρασε την οργή της για όσα είχαν ειπωθεί σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα από το Ηράκλειο Κρήτης έστειλε μήνυμα στην εκπομπή, θεωρώντας πως τα σχόλια του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα ζευγάρια μπορούσαν να εκληφθούν ως δικαιολόγηση της αποτρόπαιας πράξης. Η Ανθή Βούλγαρη πήρε πρώτη τον λόγο, υπερασπιζόμενη τον συνεργάτη της και ξεκαθαρίζοντας πως τα λεγόμενά του παρερμηνεύτηκαν. «Δεν δικαιολόγησε τη γυναικοκτονία. Για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε… Εμείς σε αυτή την εκπομπή δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό το πράγμα», τόνισε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, εμφανώς ενοχλημένη, πρόσθεσε: «Αν εσείς θέλετε να καταλαβαίνετε δικά σας πράγματα, είναι δικό σας ζήτημα, αλλά δεν μπορείτε να βάζετε πράγματα στο στόμα μας που δεν έχουμε πει. Ούτε μπορούμε να τσακωθούμε, επειδή ο Ιορδάνης εξέφρασε την άποψή του και να του κάνω επίθεση». Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απευθύνθηκε επίσης στην τηλεθεάτρια, εξηγώντας πως στόχος της συζήτησης ήταν να εξεταστούν οι συνθήκες που μπορεί να επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων και όχι να δικαιολογηθεί ένα έγκλημα. «Κυρία Άννα, μην είστε εξοργισμένη. Και να ξέρετε ότι εδώ πέρα δεν είμαστε δικαστήριο. Μιλάμε ανθρώπινα πάντα, κάθε φορά, για να δούμε και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο παρουσιαστής συνέχισε σε έντονο ύφος, αντιδρώντας στην έκφραση της τηλεθεάτριας ότι δεν πίστευε στα αυτιά της. «Ελάτε, ηρεμήστε λιγάκι που δεν πιστεύετε. Μην πέφτετε και εσείς απ’ τα σύννεφα. Έλεος», είπε.

Η Ανθή Βούλγαρη επανήλθε στο θέμα, εκφράζοντας την ενόχλησή της για αυτό που χαρακτήρισε υποκριτική στάση απέναντι στα περιστατικά έμφυλης βίας. «Υπάρχουν άνθρωποι που όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε γυναικοκτονία, λένε “πω πω, δεν πιστεύω στ’ αυτιά μου”. Και όταν όμως μαθαίνουν ότι μια γυναίκα μπορεί να καταγγείλει τον σύντροφό της, λένε “μα είναι δυνατόν, κατήγγειλε το σύντροφό της, χάλασε το σπίτι της”. Να μην είμαστε υποκριτές. Εμένα αυτό με εκνευρίζει, η υποκρισία», κατέληξε η παρουσιάστρια.