Σε μια περίοδο προσωπικής ανανέωσης και αλλαγών βρίσκεται η Νικολέττα Ράλλη, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου. Η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα έχει μπει σε μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος, τόσο στην γκαρνταρόμπα της όσο και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται καταστάσεις και ανθρώπους γύρω της.

Όπως εξήγησε, αισθάνεται την ανάγκη να υιοθετήσει μια πιο μίνιμαλ φιλοσοφία στην καθημερινότητά της, αποχωριζόμενη όσα δεν χρειάζεται πλέον και επιλέγοντας να αφιερώνει περισσότερη ενέργεια στον εαυτό της.

«Τον τελευταίο καιρό αποχωρίζομαι άπειρα πράγματα από τη ντουλάπα μου. Είμαι σε μια φάση ξεκαθαρίσματος και ξεσκαρταρίσματος. Δίνω, δίνω, πετάω. Ευτυχώς έχω και πολλές γυναίκες στη ζωή μου, συγγενείς και όχι. Αυτό έχω ανάγκη, να γίνει πιο μίνιμαλ και η διάθεσή μου και η ντουλάπα μου, και στα χρώματα και στην ποσότητα.

Στη ζωή μου δεν έχει χρειαστεί να κάνω ξεσκαρτάρισμα γιατί πάντα είχα λίγους και καλούς φίλους. Αυτό που κάνω πλέον είναι ότι δίνω λιγότερη ενέργεια σε καταστάσεις. Την κρατάω για εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νικολέττα Ράλλη.

Ο χωρισμός μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι απέκτησε το 2020 την κόρη του, Σοφία-Αλεξάνδρα, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους, εξηγώντας πως, παρά το τέλος της ερωτικής τους σχέσης, οι δυο τους διατηρούν πολύ καλή επικοινωνία και συνεχίζουν να συνεργάζονται ως γονείς.

Μάλιστα, σε δηλώσεις της τον περασμένο Οκτώβριο είχε αποκαλύψει ότι εξακολουθούσαν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη, μέχρι ο επιχειρηματίας να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη μετακόμισή του στο νέο του σπίτι.

Όπως είχε επισημάνει, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, με βασική προτεραιότητα να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση στη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς τους.