Σε τεταμένο κλίμα συνεχίστηκε χθες, στο Δικαστήριο Πατρών, η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της.

Από τη Μαρία Μεϊμάρη

Η 26χρονη αποκαλούμενη «Μήδεια» ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της δήλωσε στην κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου ότι ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια της την κόρη!

Η ένταση προκλήθηκε όταν η πρόεδρος της έδρας ρώτησε τη μάρτυρα για ποιον λόγο είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Απευθυνόμενη προς τους δικαστές και τους ενόρκους, η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου απάντησε: «Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών». Όταν κλήθηκε, δε, να διευκρινίσει τι εννοούσε, απάντησε: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος» Τα λόγια της προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στην 26χρονη, με αποτέλεσμα ο συνήγορος υπεράσπισής της να ζητήσει ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει. Δέκα λεπτά αργότερα, το δικαστήριο ανέβηκε πάλι στην έδρα και η εξέταση της μάρτυρα συνεχίστηκε.

Τα ερωτήματα

Κατά τη διάρκειά της, η εισαγγελέας έθεσε ερωτήματα στη μητέρα σχετικά με τις υποψίες που ενδεχομένως είχε για την εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών, καθώς και για το αν είχε προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις της εποχής δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια, ενώ επεσήμανε ότι είχε εκφράσει τις υποψίες της και στις αστυνομικές Αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, η δίκη συνεχίστηκε με την εξέταση άλλων μαρτύρων. Σύμφωνα με το tempo24.news, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας ειπώθηκε πως η 26χρονη πάσχει από σύνδρομο Noonan, μια συγγενή γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη πολλών οργάνων και συστημάτων του σώματος, προκαλώντας χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσώπου, χαμηλό ανάστημα και καρδιακές ανωμαλίες. Η πάθηση εμφανίζεται σε περίπου ένα στα 1.000 έως ένα στα 2.500 άτομα, προσβάλλοντας εξίσου αγόρια και κορίτσια.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία «παρήλαυνε»επί μήνες στα τηλεοπτικά κανάλια, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδέεται επ’ ουδενί με τους θανάτους των πέντε άτυχων παιδιών στην Ηλεία και την Αχαΐα, κατηγορείται για τον θάνατο των δύο παιδιών της, το 2022 και το 2023, του βρέφους της κουμπάρας της, Κατερίνας, το 2021, καθώς και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 17χρονης όταν τελέστηκε αποδιδόμενη πράξη πρώην συντρόφου της, Μαρίας Γ., την οποία φέρεται ότι επιχείρησε να πνίξει στον ύπνο της με ένα μαξιλάρι! Η δίκη της 26χρονης ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Πρώτη στο δικαστήριο είχε καταθέσει η κουμπάρα της κατηγορουμένης, μητέρα του έξι μηνών βρέφους που είχε βρεθεί νεκρό τον Φεβρουάριο του 2021.

Όσο η μητέρα του δολοφονημένου βρέφους απαντούσε σε ερωτήσεις, η 26χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος κουνούσε το κεφάλι της για να δείξει ότι διαφωνεί, κοιτούσε επίμονα τον δικηγόρο της και έκανε χειρονομίες για να εκφράσει τη δυσαρέσκεια τόσο για τις ερωτήσεις της εισαγγελέως όσο και για τις απαντήσεις της άλλοτε φίλης και συγκατοίκου της! Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχε καταθέσει, επίσης, ο πρώην σύντροφος της Ειρήνης Μουρτζούκου. Σημειώνεται ότι ο συνήγορος υπεράσπισης της 26χρονης Νίκος Αλεξανδρής ζήτησε να αποκλειστεί ο πατριός της εντολέως του από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της 26χρονης και ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της. Η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου από την πλευρά της διευκρίνισε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης της, αλλά άνθρωπος που τη μεγάλωσε.

Η πολύκροτη δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Δεκεμβρίου.