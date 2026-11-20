Σε μια εξομολόγηση καρδιάς προχώρησε η Χριστίνα Παππά, μιλώντας ανοιχτά για τις οικογενειακές της σχέσεις, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αλλά και τα παράπονα που έχει από τη νύφη της, Άννα Μπεζάν.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην Τίνα Μεσσαροπούλου για την εκπομπή «Happy Day» και δεν δίστασε να αναφερθεί στις εντάσεις που κατά καιρούς προκύπτουν με τη σύντροφο του γιου της, Δημήτρη Παππά. «Η Άννα είναι πολύ καλό παιδί. Έχουμε τις διακυμάνσεις μας, τα πάνω μας, τα κάτω μας… Μαλώνουμε, τα ξαναβρίσκουμε… Μπράβο της για το ήθος της και τις αρχές της», ανέφερε αρχικά. Όπως εξήγησε, η Άννα Μπεζάν δυσκολευόταν στο παρελθόν να κατανοήσει τον ιδιαίτερα στενό δεσμό που έχει με τον γιο της. «Δε μπορεί να κατανοήσει τη σχέση μου με τον Δημήτρη, τώρα έχει αρχίσει να την καταλαβαίνει και έχει γίνει πολύ πιο μαλακό παιδί», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως προτιμά να λύνει τις διαφορές της απευθείας με τη νύφη της, χωρίς να εμπλέκει τον γιο της.

Μάλιστα, η Χριστίνα Παππά εξέφρασε και ένα παράπονο σχετικά με την εγγονή της, αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο μαζί της. «Εγώ θέλω πολύ να κρατάω την εγγονή μου, αλλά δε μου την αφήνουν πολύ. Η Άννα κοιμάται μαζί της, και όταν της λέω να μου τη δώσει για να κοιμηθώ εγώ μαζί της, βλέπω το πρόσωπό της να αλλάζει 100 χρώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η πληγή από τον πατέρα της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας πως η απουσία του πατέρα της εξακολουθεί να την πληγώνει. «Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Με έναν μπαμπά ανύπαρκτο. Η μητέρα μου ό,τι μπορούσε να δώσει το έδωσε. Δεν έλυσα ποτέ τα θέματα με τον πατέρα μου. Είναι ένα πράγμα που με πονάει. Δε ξέρω αν μπορώ να τον συγχωρήσω», εξομολογήθηκε. Αντίθετα, για τη μητέρα της ανέφερε πως, παρά τις δυσκολίες στη μεταξύ τους σχέση, έχει επιλέξει να τη συγχωρήσει, αναγνωρίζοντας όσα έχει περάσει στη ζωή της. Η Χριστίνα Παππά μίλησε και για την προσωπική της πορεία, παραδεχόμενη πως στο παρελθόν έβαζε τον έρωτα πάνω από όλα, κάτι που πλέον δεν θα επαναλάμβανε. «Παλιά και μέχρι πρότινος, τα άφηνα όλα για έναν έρωτα. Τώρα δε το ξανακάνω αυτό το λάθος. Είμαι χορτασμένη και από έρωτα και από τα πάντα», δήλωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιο της, τον οποίο απέκτησε σε ηλικία μόλις 16 ετών, χαρακτηρίζοντάς τον το πολυτιμότερο δώρο της ζωής της. «Το παιδί μου είναι το μόνο πράγμα που δε θα άλλαζα με τίποτα. Κάθε μέρα ευχαριστώ τον Θεό που ο Δημήτρης είναι στη ζωή μου», κατέληξε.