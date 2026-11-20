Στο επίκεντρο έντονων σχολίων στα social media βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Σίντνεϊ Σουίνι, με αφορμή τη νέα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογράφισή της, η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ αποφάσισε να υποδεχτεί τη χριστουγεννιάτικη περίοδο με έναν διαφορετικό τρόπο, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο στα οποία ποζάρει φορώντας μόνο τα εσώρουχά της μέσα σε ένα παραμυθένιο, χιονισμένο σκηνικό. Η Σίντνεϊ Σουίνι επέλεξε ένα λευκό δαντελένιο σουτιέν, αξίας 89 δολαρίων, και ένα ασορτί στρινγκ, αξίας 29 δολαρίων, από το προσωπικό της brand εσωρούχων «Syrn», συνδυάζοντάς τα με ψηλές κάλτσες μέχρι τους μηρούς. «Η πρώτη χιονονιφάδα της σεζόν της ξελογιάστρας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας μια παιχνιδιάρικη νότα στη φωτογράφιση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Ωστόσο, οι νέες εικόνες δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς, πέρα από το ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν, προκάλεσαν και επικριτικά σχόλια. «Δεν είσαι καλά», ήταν ένα από τα σχόλια που δέχτηκε η ηθοποιός, ενώ άλλοι χρήστες εξέφρασαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι εμφανίζεται σε διαφημιστικό που απευθύνεται σε παιδιά και παράλληλα δημοσιεύει τόσο αποκαλυπτικές φωτογραφίες.

Οι επικριτές της στάθηκαν συγκεκριμένα στην αντίθεση ανάμεσα στη συμμετοχή της σε μια διαφήμιση με παιδικό κοινό και στην αισθησιακή εικόνα που προβάλλει μέσα από την προσωπική της επαγγελματική δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της συλλογής εσωρούχων της, με την ηθοποιό να επιλέγει ένα εορταστικό σκηνικό που συνδυάζει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με την αισθητική του brand της. Άλλωστε, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε δώσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα μια πρώτη γεύση από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια της, μέσα από ένα διαφημιστικό εμπνευσμένο από γνωστές ταινίες, όπως το «Μόνος στο σπίτι», «Ο Γκριντς», «Η Νεκρή Νύφη» και «Λευκά Χριστούγεννα».

Σε εκείνο το βίντεο, η ηθοποιός εμφανιζόταν σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές, παρουσιάζοντας μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της εορταστικής συλλογής της. Οι νέες φωτογραφίες, πάντως, έγιναν αφορμή για συζήτηση γύρω από τις εμφανίσεις της και τις διαφορετικές αντιδράσεις που προκαλούν οι επαγγελματικές της επιλογές.