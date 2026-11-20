Μια ιδιαίτερα σκληρή πτυχή της γυναικοκτονίας στο Θησείο ήρθε στο προσκήνιο μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον αποτροπιασμό της για όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη ζωή του θύματος.

Η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της ασχολήθηκαν με την υπόθεση, εστιάζοντας στα ιατροδικαστικά ευρήματα αλλά και σε μια μαρτυρία που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ενδείξεις προηγούμενης κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε τη Σίσσυ Χρηστίδου να επισημάνει πως η βία δεν φαίνεται να αποτελούσε ένα μεμονωμένο περιστατικό. «Νομίζω ότι αυτό που η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε, αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, ότι αυτό συνέβαινε από πριν, ότι ήταν πάρα πολύ βίαιος μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εκείνο που προβλημάτισε ακόμη περισσότερο την παρουσιάστρια ήταν η μαρτυρία της αδελφής του θύματος, η οποία αποκάλυψε ότι η άτυχη γυναίκα φοβόταν μήπως ο σύντροφός της την εγκαταλείψει, παρά τη βίαιη συμπεριφορά που φέρεται να αντιμετώπιζε. «Και παρ’ όλα αυτά ακούμε την αδερφή του θύματος που μίλησε, άρα γνωρίζει πολύ καλά τη σχέση αυτή από κοντά, κι έλεγε ότι φοβόταν μην την αφήσει. Αυτό με τρομάζει», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια στάθηκε στις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε η γυναίκα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εγκλωβιστεί κάποιος σε μια κακοποιητική σχέση. «Δηλαδή, δεν ήταν περίπτωση που προσπαθούσε να φύγει και δεν τα είχε καταφέρει. Ήταν σε αυτές τις συνθήκες, ζούσε σε αυτές τις συνθήκες και φοβόταν μην την αφήσει. Αυτή είναι η βασική παθογένεια αυτής της ιστορίας και το πιο τρομακτικό κομμάτι», τόνισε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη παρέμβασης όταν υπάρχουν ενδείξεις βίας μέσα σε μια σχέση. «Δεν μπορούμε να λέμε ότι “δεν μας αφορά, αφού αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τους” όταν ακούγεται και γίνεται κάτι δημόσια. Ακούστε τώρα εδώ ιστορία…», κατέληξε.