Σε μια προσωπική αποκάλυψη για την υγεία της προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η παρουσιάστρια θέλησε να απαντήσει στα δεκάδες μηνύματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα από τηλεθεατές, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την εμφανή απώλεια βάρους της. Όπως εξήγησε, μετά τη γέννηση της κόρης της έχει παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στο σώμα και τον μεταβολισμό της, ενώ αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει και ένα ζήτημα με τον θυρεοειδή της. «Θέλω να πω κάτι γιατί πραγματικά μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και ξέρω το κάνετε από ενδιαφέρον οι τηλεθεατές. Ανησυχείτε για το βάρος μου και είναι λογικό», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε πως το βάρος της έχει μειωθεί περισσότερο από ποτέ. «Είμαι πιο αδύνατη από ποτέ παιδιά. Πιο αδύνατη δηλαδή και πριν γεννήσω. Αλλά τα τελευταία χρόνια επειδή έκανα και έπαιρνα και τις ορμόνες και την προγεστερόνη για να μείνω έγκυος, οπότε είχα πάρει λίγα κιλάκια», εξήγησε.

Η αποκάλυψη για το Hashimoto

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας πως έχει οριακό Hashimoto και παρακολουθεί τις τιμές του θυρεοειδούς της. «Έχει αλλάξει πολύ ο μεταβολισμός μου. Πραγματικά, βλέπετε ότι τρώω, τρώω μια χαρά, είμαι υγιής, κάνω τις εξετάσεις μου, έχω αυτό που λέμε το λεγόμενο Hashimoto, το οποίο είναι οριακό. Δεν χρειάζεται να πάρω το χάπι», δήλωσε. Μάλιστα, εξήγησε πως πρόκειται να επαναλάβει τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα χρειαστεί να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή. «Θα επαναλάβω τις εξετάσεις μου και ίσως χρειαστεί να πάρω το χάπι για το θυροειδή για να ελεγχθεί», σημείωσε.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έκρυψε πως η αλλαγή στην εμφάνισή της προβληματίζει και την ίδια, καθώς δεν επιθυμεί να είναι τόσο αδύνατη. «Δεν το έχω κάνει επειδή ούτε εμένα μου αρέσει που είμαι τόσο αδύνατη, αλλά κατάλαβες τώρα προσπαθώ σιγά σιγά να πάρω… Να είμαι υγιής. Αυτό είναι το σημαντικό και όλα τα άλλα θα φτιάξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τους τηλεθεατές για το ενδιαφέρον τους, ξεκαθαρίζοντας πως γνωρίζει ότι τα μηνύματα που λαμβάνει προέρχονται από πραγματική ανησυχία και όχι από κακή πρόθεση. «Ήθελα να το πω γιατί το ξέρω ότι το στέλνετε από ενδιαφέρον, όχι από κακία», κατέληξε.