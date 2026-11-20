Αιφνιδιαστική τροπή πήρε η συνεργασία του Στράτου Τζώρτζογλου με την Παιδική Σκηνήτης Γιούλης Ηλιοπούλου, καθώς ο ηθοποιός αποχώρησε ξαφνικά από τις παραστάσεις του «Ολιβερ Τουίστ» και του «Σκρουτζ».

Από τον Δημήτρη Μαυρίδη

Λίγες μόλις ημέρες μετά την άκρως επιτυχημένη πρεμιέρα του «Ολιβερ Τουίστ», ο Στράτος Τζώρτζογλου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, έκρινε πως έπρεπε να παίρνει τα… διπλάσια χρήματα! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Στράτος Τζώρτζογλου αθέτησε το συμφωνητικό που είχε υπογράψει, ζητώντας ξαφνικά διπλασιασμό της αμοιβής του. Η Γιούλη Ηλιοπούλου δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις του, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηθοποιός φέρεται ότι της ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμετείχε στις επόμενες παραστάσεις αν δεν γινόταν δεκτό το αίτημά του.

Όπως μάθαμε, η Γιούλη Ηλιοπούλου διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ έχει ήδη προχωρήσει στις αντικαταστάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ηθοποιός είχε προπληρωθεί. Ο «Ολιβερ Τουίστ» συνεχίζει κανονικά την πορεία του για τις δύο τελευταίες Κυριακές στα Village Cinemas, καθώς τη θέση του Τζώρτζογλου πήρε αμέσως ο Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος έπαιζε τον ρόλο και τα προηγούμεναχρόνια. Στον «Σκρουτζ», στα Village, τη θέση του Τζώρτζογλου παίρνει ο Χρήστος Μάντακας, ενώ στην Πειραιώς συνεχίζει ο Σπύρος Ιωάννου, όπως και πέρυσι και πρόπερσι στο Ράδιο Σίτυ.

Η Γιούλη Ηλιοπούλου αρνήθηκε κατηγορηματικά να υποκύψει στο τελεσίγραφο, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεργασία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας. Αλλωστε, και τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, ο «Ολιβερ Τουίστ» σημείωνε συνεχόμενα sold out. Η επιτυχία μιας παιδικής σκηνής δεν χτίζεται πάνω στη λάμψη ενός διάσημου ονόματος, αλλά στο όραμα και στην ποιότητα της ίδιας της παράστασης.

Η Παιδική Σκηνή της Γιούλης Ηλιοπούλου έχει αποδείξει ότι τα 25χρόνια συνεχούς επιτυχίας κατακτώνται με εμπνευσμένα κείμενα, ουσιαστική σκηνοθεσία και ταλαντούχους ηθοποιούς.

«Μόλις το ακούσαμε, αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί, όλος ο θίασος»

Ο Χρήστος Γιαννακάκος, ο ηθοποιός που συνεργάζεται εδώ και δέκα χρόνια με την Παιδική Σκηνή της ΓιούληςΗλιοπούλου, μιλά αποκλειστικά στην «Espresso» για τη συνεργασία με τον Στράτο Τζώρτζογλου και αποκαλύπτει το κλίμα που επικρατούσε στον θίασο. «Κακή εμπειρία έχω… Με τα αυτιά μου άκουγα ότι έβαζε όρους. Έλεγε πως, αν παίξει ο τάδε, θα έρθει στην περιοδεία. Ο “ΟλιβερΤουίστ” της Γιούλης Ηλιοπούλου παίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια, και ήταν πάντα sold out. Εμείς δεν περιμέναμε από τον Στράτο να μας γεμίσει το θέατρο, όπως εκείνος έλεγε. Η Γιούλη είναι αυτή που γεμίζει τα θέατρα. Η Γιούλητον βοήθησε πολύ! Τον στήριξε, ενώ μας δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Και αυτό ήταν το “ευχαριστώ”… Αργούσε, δεν ερχόταν στις πρόβες. Εμείς του μαθαίναμε τα λόγια του, άλλαζε τα πάντα, δεν ακολουθούσε τις οδηγίες. Είχε αλλάξει σχεδόν όλο τον ρόλο, έβαζε δικά του στοιχεία και έκανε τα δικά του. Μηδενικός σεβασμός στο κείμενο! Του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονταν. Εγώ ξεκινούσα από βόρεια για να πάω σταβέντο και εκείνος δεν εμφανιζόταν. Είχα κάνει τόσα έξοδα σε βενζίνες…»

Πώς αντιδράσατε όταν μάθατε για την αποχώρησή του;

Ανακουφιστήκαμε! Έκαναν μαζί του την τελευταία πρόβα τη Δευτέρα, και την Τρίτη μάς το ανακοίνωσε η Γιούλη. Μόλις το ακούσαμε, αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί, ολόκληρος ο θίασος! Χαρήκαμε πολύ. Εγώ, επειδή είμαι και ο πιο παλιός, ήμουν έτοιμος να της ζητήσω να μεταφερθώ στην παράσταση «Οδύσσεια» με τον Χρήστο Μάντακα. Δεν άντεχα άλλο!

Γιατί πιστεύεις ότι η Γιούλη τον κρατούσε στη συνεργασία;

Ήξερε πως ήταν μια δύσκολη περίοδος για εκείνον. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε παντού πόσο χαρούμενος ήταν για τη συνεργασία του με τη Γιούλη και πόσο την εκτιμούσε. Του έδωσε πολλές ευκαιρίες, τον βοήθησε, αλλά εκείνος δεν το εκτίμησε.