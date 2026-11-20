Νέα τηλεοπτική αντιπαράθεση φαίνεται πως πυροδοτεί ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα διαδραματίστηκαν στο πλατό του «Happy Day», μετά τον έντονο καβγά της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τον Δημήτρη Παπανώτα.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» παρακολούθησε τα σχετικά αποσπάσματα από την εκπομπή του Alpha, όπου η Σταματίνα Τσιμτσιλή αγκάλιασε και φίλησε τον συνεργάτη της, επιχειρώντας να διαλύσει τις φήμες περί ρήξης ανάμεσά τους. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν έπεισε τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα καυστικό σχόλιο. «Σιγά παιδιά, μην γλιστρήσουμε από τα σάλια, απ’ τα φιλιά. Γιατί ο κόσμος μας απαξιώνει όλους; Γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η συμφιλίωση των δύο συνεργατών.

Ο παρουσιαστής αναγνώρισε τη μακρόχρονη τηλεοπτική διαδρομή του Δημήτρη Παπανώτα, ενώ επισήμανε πως η φιλική σχέση των συντελεστών του «Happy Day» αποτελεί, κατά την άποψή του, ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας της εκπομπής. Παράλληλα, στάθηκε στα όσα είχαν ακουστεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε δημόσια την πικρία του για τη στάση των συνεργατών του απέναντί του σε προηγούμενες διαφωνίες. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μια συζήτηση για τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα και του Δημήτρη Ουγγαρέζου σχετικά με τον Κώστα Τσουρό εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είχε εκφράσει την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι απόψεις του στην εκπομπή, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προειδοποιήσει πως θα αποχωρήσει εάν του μιλήσουν ξανά με τον ίδιο τρόπο. Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τού υπενθύμισε ότι τον είχε στηρίξει σε δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, με τη συζήτηση να παίρνει γρήγορα έντονες διαστάσεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας, σχολιάζοντας όσα ακολούθησαν, υποστήριξε πως οι δύο συνεργάτες εξέφρασαν δημόσια πραγματικά παράπονα και διαφώνησε με την άποψη ότι το περιστατικό διογκώθηκε εξαιτίας των ανταγωνιστικών εκπομπών. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα σχόλια που αφορούσαν τον ίδιο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει προσωπική κόντρα με τον Κώστα Τσουρό. Παράλληλα, κάλεσε όσους θεωρούν ότι έχει συμπεριφερθεί άσχημα σε συνεργάτες του να αναφερθούν σε συγκεκριμένα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος βιώνει καθημερινά την πίεση μιας ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής. Το μόνο βέβαιο είναι πως η ένταση στο «Happy Day» και η δημόσια συμφιλίωση που ακολούθησε εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις, με τον Γιώργο Λιάγκα να προσθέτει τη δική του αιχμηρή τοποθέτηση.