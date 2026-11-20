Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του γνωστού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ στη Βούλα.

Η είδηση προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, καθώς η ίδια υπέστη πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάντως, η ζωή της δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσα από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha, αποκαλύπτοντας ότι επικοινώνησε με τον σύζυγο της Χριστίνας Βακάκη, τον επιχειρηματία και εφοπλιστή Βασίλη Μιχαήλ. Όπως εξήγησε, οι δυο τους αντάλλαξαν μηνύματα, με την παρουσιάστρια να μεταφέρει όσα πληροφορήθηκε για την κατάσταση της υγείας της.

Όσα αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Χριστίνα Βακάκη

«Να της πούμε περαστικά! Εγώ μίλησα με τον άντρα της το πρωί και ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα. Το κορίτσι ξεπέρασε τον σοβαρό κίνδυνο και θα πάει καλύτερα. Θα κάνει πολλά χειρουργεία, αλλά τουλάχιστον δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Πήγε στην αρχή στο Ασκληπιείο Βούλας και μετά, με δική της επιθυμία, εφόσον δεν διέτρεχε κίνδυνο, μεταφέρθηκε στο Υγεία, όπου θα κάνει κάποια χειρουργεία. Είναι αυτό που λέμε, η στιγμή που είσαι στον δρόμο και μπορεί κάτι να πάει στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Βούλα

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:55 το πρωί της Πέμπτης, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου. Η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, υπέστη κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ διατηρούσε καλό επίπεδο συνείδησης.

Αφού οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή της, μεταφέρθηκε, έπειτα από δική της επιθυμία, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «Υγεία», όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται και αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες επεμβάσεις.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της βρέθηκε και ο πατέρας της, Απόστολος Βακάκης, ο οποίος έσπευσε στο Ασκληπιείο Βούλας μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο επιχειρηματίας ευχαρίστησε τους γιατρούς και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη φροντίδα που προσέφεραν στην κόρη του.

Η Χριστίνα Βακάκη είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Μιχαήλ, με τον οποίο έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.