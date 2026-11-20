Βαρύ πένθος για τον Μπρούνο Μαρς, ο οποίος θρηνεί την απώλεια του πολυαγαπημένου του πατέρα. Ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα που συνοδευόταν από οικογενειακές φωτογραφίες.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε να μοιραστεί με τους εκατομμύρια ακολούθους του βρίσκεται και μια φωτογραφία από την τελευταία αγκαλιά που αντάλλαξε με τον πατέρα του, μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Ο Μπρούνο Μαρς αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πατέρας του στη ζωή και τη μουσική του πορεία, τονίζοντας πως ήταν εκείνος που του μετέδωσε την αγάπη για τη μουσική. «Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά», έγραψε αρχικά ο τραγουδιστής. Στη συνέχεια, μίλησε με βαθιά αγάπη και ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα του. «Όσοι με έχετε ακούσει να μιλάω για εκείνον, θα γνωρίζετε ότι πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα ξέρω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μουσική», ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bruno Mars (@brunomars)

Ο διάσημος καλλιτέχνης στάθηκε και στην αφοσίωση του πατέρα του στην οικογένειά τους, καθώς μεγάλωσε τον ίδιο, τις τέσσερις αδελφές του και τον αδελφό του. «Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος πατέρας στον κόσμο και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανασυναντηθούμε», εξομολογήθηκε. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το κλείσιμο της ανάρτησής του, καθώς ο Μπρούνο Μαρς αναφέρθηκε και στην πολυαγαπημένη του μητέρα, η οποία έχει επίσης φύγει από τη ζωή. «Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα», έγραψε, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής του.