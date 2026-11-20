Νέο επεισόδιο στην τηλεοπτική συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον καβγά στο «Happy Day», με τον Δημήτρη Παπανώτα να προχωρά σε δηλώσεις γεμάτες αιχμές και τη Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει θέση για όσα συνέβησαν ανάμεσα στον δημοσιογράφο και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», προβλήθηκαν δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί ρήξης με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στον αέρα του Alpha την προηγούμενη ημέρα. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ορισμένοι συνάδελφοί του επιχειρούν να αμφισβητήσουν τη φιλική σχέση που έχει αναπτύξει με την παρουσιάστρια και την υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής. «Προσπαθούν συνάδελφοι να αμφισβητήσουν τη φιλική σχέση μας και αυτό μου προκαλεί γέλιο. Δεν χρειάζονται αποδείξεις γι’ αυτό. Ότι κάποιοι το αμφισβητούν σημαίνει ότι ζηλεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι εντάσεις είναι αναπόφευκτες ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που διατηρούν στενές φιλικές σχέσεις. «Είναι δύσκολο να πετύχει χημεία μεταξύ 4 ανθρώπων που πρέπει να μοιραστούν δόξα, λόγο και χρήματα. Εσείς δεν έχετε φύγει ποτέ από τραπέζι με φίλους; Οι φίλοι μεταξύ τους μπορούν να σκοτωθούν. Μεταξύ φίλων υπάρχουν στιγμές έντασης. Η ποιότητα της σχέσης φαίνεται από αυτό, ότι 5 λεπτά μετά ήταν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», σημείωσε.

«Θέλουν να με ξεφορτωθούν»

Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του σε συναδέλφους που, όπως ισχυρίστηκε, επιθυμούν την απομάκρυνσή του. «Δεν ασχολούμαι με τα σχόλια, ξέρω ότι είμαι στόχος. Θέλουν να με ξεφορτωθούν, θα γίνει σύντομα. Υπομονή ένα εξάμηνο ή τρία. Θέλουν να με ξεφορτωθούν ίσως γιατί ο κόσμος τους λέει ότι είμαι καλύτερος από αυτούς», δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μετά την προβολή των δηλώσεων, η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε τον λόγο και εξέφρασε την εκτίμησή της τόσο για τη στάση του Δημήτρη Παπανώτα όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η Σταματίνα Τσιμτσιλή χειρίστηκε την ένταση. «Μια χαρά τα είπε ο Δημήτρης. Εμένα μου άρεσε και το ποστ του και ο τρόπος που τοποθετήθηκε», ανέφερε αρχικά. Η παρουσιάστρια του MEGA ξεκαθάρισε ότι η εκπομπή της δεν αμφισβήτησε ποτέ τη φιλική σχέση των συνεργατών του «Happy Day», αλλά σχολίασε αποκλειστικά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες. «Η σχέση τους προφανώς δεν αμφισβητήθηκε από εμάς, είναι από τις λίγες εκπομπές που είναι φίλοι και παρέα και αυτό φαίνεται και από τη διαχείριση. Κανένας δεν κρατάει κάτι. Εμείς δεν σχολιάσαμε τη σχέση επί της ουσίας, γιατί είναι προφανής. Σχολιάσαμε το περιστατικό», εξήγησε. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου δεν δίστασε να επαινέσει δημόσια τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Μου αρέσει ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν και το λήξανε, κρατάω σημειώσεις από τη Σταματίνα. Η οικειότητα οδηγεί πολλές φορές να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στον αέρα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση στο «Happy Day» ξέσπασε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν μια συζήτηση για τηλεοπτικά σχόλια εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου. Παρά τους υψηλούς τόνους, οι συνεργάτες εμφανίστηκαν την επόμενη ημέρα συμφιλιωμένοι, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αγκαλιάζει και να φιλά τον Δημήτρη Παπανώτα στον αέρα της εκπομπής.