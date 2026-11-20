Μια ιδιαίτερα πικάντικη ατάκα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιφύλασσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις του παρουσιαστή για την προσωπική του ζωή.

Μέσα από τη στήλη «Η ζωγραφιά του Κωνσταντίνου» στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο διάφορα θέματα της επικαιρότητας, επιστρατεύοντας το χιούμορ και τις αιχμηρές ατάκες του. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος είχε μιλήσει πρόσφατα μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή για την πρώτη ερωτική επαφή της ζωής του.

Η συγκεκριμένη εξομολόγηση έδωσε την αφορμή στον Κωνσταντίνο Βασάλο να εκφράσει τη δική του άποψη για τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες μιλούν δημόσια για τις προσωπικές τους εμπειρίες. «Ο άνδρας δεν πρέπει ποτέ να περηφανεύεται για τις σεξουαλικές του επιδόσεις. Αφήστε να το πουν οι άλλοι, εσείς δεν θα λέτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ατάκα του είχε χιουμοριστική διάθεση, αφήνοντας παράλληλα μια αιχμή για όσους επιλέγουν να μοιράζονται λεπτομέρειες της ερωτικής τους ζωής. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, άλλωστε, δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του για τις σχέσεις, το φλερτ και την ανδρική συμπεριφορά, συχνά με τρόπο που δίνει αφορμή για συζητήσεις.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα προς το ανδρικό κοινό: οι ερωτικές επιδόσεις, κατά την άποψή του, δεν χρειάζονται αυτοδιαφήμιση, αφού καλύτερα να μιλούν γι’ αυτές οι άλλοι.