Η Ελένη Ορκοπούλου, την οποία γνωρίσαμε μέσα από τον έκτο κύκλο του GNTM, ετοιμάζεται να γίνει μητέρα. Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα ευχάριστα νέα, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Στο στιγμιότυπο, η πρώην παίκτρια του διαγωνισμού μόδας ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Orkopoulou (@eleni_orkopoulou)

Η 24χρονη Ελένη Ορκοπούλου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα. Ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ και έχει σπουδάσει Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα.

Στον ελεύθερο χρόνο της αγαπά το βόλεϊ και το pilates, ενώ η συμμετοχή της στο GNTM 6 αποτέλεσε για εκείνη μια ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές της στον χώρο της μόδας και να αποκτήσει νέες εμπειρίες.

Όταν αποχώρησε από τον διαγωνισμό, το 2025, είχε κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω πως αυτή η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη. Ευγνώμων για όλα. Τώρα αρχίζουμε. Thank you @gntmgr».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Orkopoulou (@eleni_orkopoulou)

Πλέον, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή της, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο της παιδί και να γνωρίσει τη μητρότητα.