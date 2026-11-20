Την πρώτη του εμφάνιση στην κάμερα μετά τη δικαστική περιπέτεια του αδελφού του, Οδυσσέα Δήμα, έκανε ο Πύρρος Δήμας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Ο χρυσός Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στον ανιψιό του, Γεώργιο-Μάριο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς εκείνον.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Αρμουτίδης συνάντησε τον Πύρρο Δήμα έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας, όπου διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών.

Ο ίδιος βρέθηκε στη διοργάνωση με την ιδιότητα του προπονητή του ανιψιού του, ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες. Αρχικά, ευχαρίστησε τον Δήμο Νίκαιας, την Περιφέρεια Αττικής και τους κατοίκους της πόλης για τη στήριξή τους.

«Είναι μεγάλη μας χαρά που προσπαθούμε το άθλημα να το κρατήσουμε ψηλά, να το κρατήσουμε καθαρό. Είμαστε εδώ, έχουμε τα παιδιά μας εδώ που γυμνάζονται, που αγωνίζονται και είμαστε δίπλα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς έχει επηρεάσει τον ανιψιό του η υπόθεση που αφορά τον πατέρα του, ο Πύρρος Δήμας θέλησε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημόσια συζήτηση όταν εμπλέκονται ανήλικοι.

«Ρωτάτε εμένα; Ρωτήστε όλους αυτούς που μιλούσαν τόσες μέρες. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά», απάντησε.

Στη συνέχεια, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νεαρό αθλητή, ξεκαθαρίζοντας πως θα βρίσκεται στο πλευρό του. «Του εύχομαι καλή επιτυχία. Θα είμαι δίπλα του, θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μέχρι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ο ανιψιός του ζητά τη συμβουλή του για να διαχειριστεί όσα έχουν συμβεί, επανέλαβε με νόημα: «Είμαι δίπλα του».

Ο Πύρρος Δήμας δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα, κλείνοντας τη συζήτηση με τη φράση «Δεν θέλω να τοποθετηθώ άλλο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Ζήνα Κουτσελίνη για τον τρόπο με τον οποίο η εκπομπή της παρουσίασε την υπόθεση.