Μια αποκάλυψη για τη θεατρική επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής, ο ηθοποιός βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποδεχθεί μία από τις προτάσεις που έχει δεχτεί, προκειμένου να επιστρέψει στη σκηνή ως πρωταγωνιστής σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας.

«Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι πολύ κοντά στο να αποδεχθεί μία από τις αρκετές προτάσεις που του έχουν γίνει. Του έχουν γίνει αρκετές προτάσεις. Η μία, λοιπόν, είναι μία πρόταση για ένα πολύ μεγάλο, εμβληματικό κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά. Το σκέφτεται πολύ σοβαρά να δεχθεί μία από τις προτάσεις για κεντρικότατο θέατρο της Αθήνας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση, διευκρινίζοντας πως ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα συμμετέχει ως guest, αλλά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα πάει να είναι πρωταγωνιστής σε ένα κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Δεν θα είναι guest, θα είναι πρωταγωνιστής, θα είναι σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας. Δεν έχει δεχτεί ακόμα. Μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά γιατί είναι πολύ δελεαστική για αυτόν η πρόταση», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως η απόφαση του ηθοποιού να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή, καθώς και η ανταπόκριση του κοινού, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα.

«Τώρα αν θα πάει ο κόσμος, αν δεν θα πάει είναι άλλο θέμα. Δεν τοποθετούμαι επ’ αυτού. Είναι δικαίωμά του να παίξει. Και αν πάει ο κόσμος είναι και δικαίωμα του κόσμου να πάει, να μην πάει», σημείωσε.

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, το έργο που βρίσκεται στο τραπέζι δεν θα είναι μονόλογος, αλλά θα περιλαμβάνει και άλλους πρωταγωνιστές.

«Μαθαίνω ότι το έργο αυτό δεν θα είναι μονόλογος. Είναι έργο που έχει κι άλλους πρωταγωνιστές και άλλους», κατέληξε ο παρουσιαστής.