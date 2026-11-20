Μια απρόσμενη αποκάλυψη για την ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision του 2005 έκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το σκεπτικό πίσω από μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ελληνικής εμφάνισης.

Ο καταξιωμένος χορογράφος και creative director μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, και γύρισε τον χρόνο πίσω, στην εποχή που η Έλενα Παπαρίζου κατακτούσε την κορυφή της Eurovision με το «My Number One». Όπως αποκάλυψε, η περίφημη στιγμή με τη λύρα, που έμεινε στην ιστορία του διαγωνισμού, προέκυψε από μια εντελώς αυθόρμητη σκέψη. «Έψαχνα κάτι τότε… Ήταν η τρίτη μουσική γέφυρα και κάτι έπρεπε να συμβεί γιατί… βαριέμαι και λέω “πόσες χορδές έχει η λύρα η κρητική ή η ποντιακή;”. Μου λένε τρεις χορδές και σκέφτηκα αυτό να συμβεί», εξήγησε.

Μάλιστα, ο Φωκάς Ευαγγελινός τόνισε πως πολλές φορές μια προσωπική αδυναμία μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργικό πλεονέκτημα. «Γιατί καμιά φορά το να κάνεις κάτι που σε ενοχλεί πλεονέκτημα, είναι πολύ πιο ωραίο», πρόσθεσε.

Γιατί δεν θα βρίσκεται στη Eurovision του 2027

Ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε και στην απόφασή του να μην αναλάβει τη σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο στην προετοιμασία. «Εκείνη την περίοδο έχω κλείσει δεύτερη σεζόν σε ένα θεατρικό έργο που θα σκηνοθετήσω και εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μην είμαι 100% συνεπής σε μία δίμηνη προετοιμασία που χρειάζεται», ανέφερε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Eurovision παραμένει μια μεγάλη του αγάπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο μέλλον. «Το αγαπάω πολύ και ήταν πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη καμιά φορά όταν παίρνεις μία απόσταση από τα πράγματα τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα», σημείωσε.