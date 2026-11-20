Τη Δώρα Παπαδοπούλου, πρώην σύζυγο του Απόστολου Λύτρα, συνάντησε ο Γρηγόρης Μπάκας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η ίδια μίλησε στην κάμερα για το πρόσφατο ταξίδι της στην Αίγυπτο, αλλά και για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να ασχοληθεί ξανά με τον πρώην σύζυγό της.

Αρχικά, η Δώρα Παπαδοπούλου αποκάλυψε τον λόγο του ταξιδιού της, λέγοντας: «Έχω επαγγελματική συνεργασία στην Αίγυπτο, οπότε πήγα για δουλειές. Συνδύασα, πήρα και τη μικρή μαζί. Έχει τα γενέθλιά της σε λίγες μέρες και περάσαμε λίγο ποιοτικό χρόνο».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είχε παρακολουθήσει την πρόσφατη συνέντευξη του Απόστολου Λύτρα, με την ίδια να απαντά πως δεν είχε δει τίποτα, καθώς βρισκόταν στην Αίγυπτο. Μάλιστα, όταν ο Γρηγόρης Μπάκας σχολίασε ότι «οι άνθρωποι αλλάζουν», εκείνη ήταν ξεκάθαρη: «Μου είναι παγερά αδιάφορο πραγματικά».

«Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το ποιος πήρε την απόφαση να μπει τέλος στον γάμο τους, με τη Δώρα Παπαδοπούλου να ξεκαθαρίζει πως η επιλογή ήταν αποκλειστικά δική της.

«Λοιπόν, Γρηγόρη, κοίταξε. Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος. Λοιπόν, αυτό ανήκει στο παρελθόν και θέλω να παραμείνει εκεί. Ξεκάθαρα. Με τον κύριο Λύτρα δεν είχα καμία σχέση. Έκτοτε δεν έχω τώρα και ούτε θέλω να έχω.

Εντάξει, ο κόσμος έχει αντίληψη, καταλαβαίνει. Δεν είναι χαζός. Ας τον αφήσουμε ήσυχο. Έχει πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί από τα δικά μας τώρα. Πραγματικά, ας κοιτάξει ο καθένας τη δουλειά του, τη ζωή του. Πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Αλίμονο», ανέφερε χαρακτηριστικά.