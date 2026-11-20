Για την καθημερινότητά του, τα παιδιά του και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις συνήθειές του στο σπίτι, στην επικοινωνία με τον γιο του που σπουδάζει στο Άμστερνταμ, αλλά και στη σημασία της συντροφικότητας, αποκαλύπτοντας πως διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική του ζωή.

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το αν ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού, αποκάλυψε μια από τις καθημερινές του συνήθειες.

«Με το που θα ξυπνήσω θα στρώσω το κρεβάτι μου και θα πλύνω τα πιάτα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στα παιδιά του και ειδικότερα στον γιο του, ο οποίος σπουδάζει στο Άμστερνταμ. Ο τραγουδιστής σχολίασε με χιούμορ τη σχέση των νέων με το κινητό τους τηλέφωνο, αλλά και τη δυσκολία των γονιών να επικοινωνήσουν μαζί τους.

«Τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι, αλλά δεν απαντάνε ποτέ στους γονείς τους», ανέφερε.

Η στάση του απέναντι στα social media

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε και για τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πως προσπαθεί να μην επηρεάζεται από την αρνητικότητα που συχνά κυριαρχεί σε αυτά.

«Αποφεύγω να διαβάζω αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και τα social γενικότερα γιατί γίνονται τοξικά και σε αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό σου. Προσπαθώ να ασχολούμαι τόσο όσο», σημείωσε.

«Η συντροφικότητα είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για την προσωπική του ζωή, καθώς αποκάλυψε πως έχει βρει τη συντροφικότητα που θεωρεί σημαντική για την καθημερινότητά του.

«Η συντροφικότητα είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο όσο μεγαλώνει και χαίρομαι που την έχω βρει», δήλωσε ο τραγουδιστής, αφήνοντας να φανεί πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει μια όμορφη φάση στην προσωπική του ζωή.