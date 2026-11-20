Η τηλεοπτική εξέλιξη έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, καθώς ο Νίκος Συρίγος αποχωρεί από το MEGA και, κατά συνέπεια, από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», στην οποία συμμετείχε στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής Barking Well Media, η οποία ξεκαθάρισε ότι ο δημοσιογράφος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού. Ωστόσο, η αποχώρησή του από την εκπομπή δεν σηματοδοτεί και το τέλος της επαγγελματικής του σχέσης με την εταιρεία παραγωγής. Αντιθέτως, ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media και πρόκειται να αναλάβει έναν νέο ρόλο, ο οποίος θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Barking Well Media

«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού. Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την αλλαγή στην επαγγελματική πορεία του δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από τον τηλεοπτικό σταθμό. Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα νέα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει. Η εξέλιξη αυτή φέρνει αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας του «Χαμογέλα και Πάλι», με τον Νίκο Συρίγο να ολοκληρώνει την παρουσία του στην εκπομπή και να ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στον νέο ρόλο του δημοσιογράφου όσο και στο πώς θα διαμορφωθεί η ομάδα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου μετά την αποχώρησή του.