Έντονη συζήτηση στα social media έχει προκαλέσει η τελευταία εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στη Βραζιλία. Βίντεο από τη συναυλία της στο Σάο Πάολο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την εικόνα της επί σκηνής.

Η 57χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο Nubank Parque, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της «Mariah Carey’s Christmas Time». Ωστόσο, ένα απόσπασμα από την ερμηνεία της στο «Fantasy», τη μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε το 1995, ήταν εκείνο που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαράια Κάρεϊ φαίνεται να κρατιέται από το χέρι ενός χορευτή, ο οποίος τη συνοδεύει καθώς μετακινείται προς το κέντρο της σκηνής. Λίγο αργότερα, τέσσερις χορευτές την περικυκλώνουν, συμμετέχοντας στη χορογραφία και βοηθώντας την σε ορισμένες κινήσεις, ακόμη και σε μια κίνηση με το πόδι.

Αυτό που παρατήρησαν αρκετοί θεατές ήταν η περιορισμένη κινητικότητα της τραγουδίστριας σε διάφορα σημεία του αποσπάσματος, καθώς παρέμενε σχετικά ακίνητη, την ώρα που οι χορευτές γύρω της εκτελούσαν τη χορογραφία.

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές και σχόλια, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από την εικόνα που παρουσιάζει η τραγουδίστρια στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της.

Η προηγούμενη εμφάνιση που προκάλεσε σχόλια

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η εικόνα της Μαράια Κάρεϊ στη Βραζιλία προκαλεί συζητήσεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, βίντεο από την παρουσία της έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε είχαν επίσης τραβήξει την προσοχή.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια πλησιάζει τους θαυμαστές της κρατώντας το χέρι μιας συνεργάτιδάς της και περπατώντας με αργά και προσεκτικά βήματα.

Παρά τα σχόλια που προκλήθηκαν, η ίδια δεν παρέλειψε να αφιερώσει χρόνο στους θαυμαστές της, χαιρετώντας τους, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφιζόμενη μαζί τους.

Μάλιστα, σε επόμενη δημόσια εμφάνισή της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, επέλεξε να φορέσει χαμηλά παπούτσια αντί για τα ψηλοτάκουνα που είχε επιλέξει προηγουμένως.

Μέχρι στιγμής, η Μαράια Κάρεϊ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τα σχόλια που αφορούν την εμφάνισή της, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ότι αντιμετωπίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.