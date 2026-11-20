Στο νέο επεισόδιο του The Ster Show με την Ειρήνη Στεριανού, φιλοξενούμενη είναι η Rafaela Bella, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του AdultEntertainment.

Μιλάει ανοιχτά για τη ζωή της, την επαγγελματική της πορεία, τις επιλογές που την οδήγησαν σε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο, αλλά και τις εμπειρίες της πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια συζήτηση χωρίς ταμπού, με προσωπικές εξομολογήσεις, ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις και ερωτήσεις που δεν μένουν στην επιφάνεια.