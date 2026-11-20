Μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση για τον Πασχάλη Τερζή έκανε η κόρη του, Γιάννα Τερζή, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του και της σχέσης τους.

Ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από τις ζωντανές εμφανίσεις, εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού, με τα τραγούδια του να παραμένουν διαχρονικά.

Το Κοσμοράδιο 95,1 πραγματοποίησε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην καλλιτεχνική του πορεία, μέσα από την εκπομπή «mazimesivri» της Δήμητρας Σιβρή. Η Δήμητρα Σιβρή, μαζί με τον Βασίλη Χαροκόπο και την Άννα Κεφαλά, ταξίδεψαν τους ακροατές μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τραγουδιστή, θυμίζοντας στιγμές από τη μακρόχρονη διαδρομή του. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήρθε από την ίδια του την κόρη, η οποία μίλησε με ειλικρίνεια για τον Πασχάλη Τερζή ως πατέρα.

Η Γιάννα Τερζή αποκάλυψε πως, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος, δεν συνήθιζε να εκφράζει ανοιχτά όσα ένιωθε όταν εκείνη και ο αδελφός της ήταν παιδιά. «Ως πατέρας όταν ήμασταν παιδιά με τον αδελφό μου, παρόλο που είναι ένας πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, δεν ήταν πάρα πολύ εκφραστικός γιατί ανήκει σε μια γενιά που δεν τους έμαθε κάποιος να εκφράζονται 100%», εξομολογήθηκε. Όπως εξήγησε, ο Πασχάλης Τερζής έβρισκε στο τραγούδι τον τρόπο να εξωτερικεύει όλα εκείνα τα συναισθήματα που δεν μπορούσε πάντοτε να εκφράσει με λόγια. «Χαίρομαι όμως γιατί βρήκε τη διέξοδό του στο τραγούδι κι εκεί τα έδωσε όλα. Εκεί εξέφραζε όλη του την ψυχή κάθε βράδυ στον κόσμο», ανέφερε συγκινημένη.

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Η τραγουδίστρια περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο που έδινε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και τη φροντίδα της οικογένειάς του. «Όσον αφορά τα παιδιά και την οικογένειά του ήταν ένας πατέρας ο οποίος ήθελε να προσφέρει. Να παρέχει, να σιγουρέψει ότι θα μεγαλώσουμε χωρίς να μας λείψει τίποτα. Είναι ο κλασικός μπαμπάς της γενιάς του», σημείωσε. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Πασχάλης Τερζής δεν ήταν από τους γονείς που παρεμβαίνουν διαρκώς στις αποφάσεις των παιδιών τους. «Δεν ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε τις συμβουλές του δεξιά κι αριστερά, ούτε καν στα παιδιά του. Πιο πολύ σε αφήνει να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις μόνος σου κι αν εσύ του δώσεις το δικαίωμα να μιλήσετε για κάτι που σε απασχολεί τότε το κάνει μόνο», εξήγησε.

Ανάμεσα στις αποκαλύψεις της Γιάννας Τερζή ήταν και το τραγούδι που αγαπά περισσότερο ο πατέρας της. Πρόκειται για το «Άσπρο Φεγγάρι», το οποίο έχει ερμηνεύσει μαζί με τη Γλυκερία. «Αν το ακούσει κανείς θα καταλάβει γιατί είναι τόσο συναισθηματικός άνθρωπος και είναι αυτό το αγαπημένο του τραγούδι», ανέφερε. Κλείνοντας, η Γιάννα Τερζή μίλησε για τον βαθύ θαυμασμό που εξακολουθεί να τρέφει για τον πατέρα της, όχι μόνο ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο. «Πάντα τον θαύμαζα βαθιά κι ακόμα τον θαυμάζω βαθιά. Είναι πολύ ισχυρό πρότυπο», κατέληξε.