Οταν η Μιμή Ντενίση συνάντησε τους ευρωβουλευτές μας, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην προσπάθεια επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, από τη μια τους μίλησε για τα Ελγίνεια και από την άλλη τους θάμπωσε με την κομψότητα και την ομορφιά της. Πιο πολύ από όλους, μάλιστα, τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Προχθές το βράδυ στην ελληνική πρεσβεία των Βρυξελλών έγινε «πολιτικό σουαρέ», παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου και όλων των ευρωβουλευτών, όλων των κομμάτων, σε μία δεξίωση που αφορούσε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ακολούθησε χθες η πρώτη διεθνώς προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, με τον τίτλο: «Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν».

Η άγνωστη στο ευρύ κοινό ιστορία της γυναίκας που βρέθηκε στο πλευρό του Λόρδου Ελγιν κατά την αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνα έρχεται στο προσκήνιο μέσα από την ταινία της Μιμής Ντενίση «The Woman Βehind Elgin – Who Got the Parthenon Marbles» (Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν – Ποιος πήρε τα Γλυπτά του Παρθενώνα). Η ταινία έκανε στις Βρυξέλλες την πρώτη διεθνή προβολή της.

Η επιλογή των Βρυξελλών για την πρώτη διεθνή προβολή της ταινίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεταφέρει το ζήτημα της αρπαγής και της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην καρδιά της Ευρώπης, στην πόλη όπου εδρεύουν οι βασικοί θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης και λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Πριν από την προβολή έγινε συζήτηση, με κεντρικό ομιλητή τον Γιώργο Κουμουτσάκο, μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, ενώ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν επίσης η Μιμή Ντενίση, ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης Roald F. Docter και ο Kris Tytgat, εκπρόσωπος της Βελγικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Η πολιτιστική διπλωματία στηρίζει τις πολιτικές προσπάθειες» δήλωσε η ηθοποιός, θέλοντας να αιτιολογήσει τη σχέση των καλλιτεχνών με την επιστροφή των Μαρμάρων.