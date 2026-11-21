Αιχμές κατά της ΕΡΤ άφησε η Φαίη Σκορδά, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης δεν τη συμπαθεί ιδιαίτερα, εξαιτίας της κριτικής που έχει ασκήσει κατά καιρούς. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μάλιστα, σε συζήτηση που είχε κάνει πέρυσι με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία δεν προχώρησε εξαιτίας της στάσης της ΕΡΤ.

Αφορμή για τα σχόλιά της στάθηκαν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα σχετικά με την απουσία του Λάκη Λαζόπουλου από την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων. Η Φαίη Σκορδά τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή της, τονίζοντας ότι όσοι εργάζονται στη δημόσια τηλεόραση οφείλουν να αποδέχονται την κριτική.

«Το κακό εδώ δεν είναι ότι είναι δημόσια τηλεόραση, αλλά ότι κάποιοι θεωρούν πως η δημόσια τηλεόραση είναι δική τους και δουλεύουν σε ιδιωτική τηλεόραση. Δουλεύουν σε έναν θεσμό. Σήμερα π.χ. είναι ο Δημήτρης και η Φαίη και αύριο είναι ο Άρης και η Δέσποινα. Πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική. Τώρα κατανοώ τον Λάκη Λαζόπουλο. Προφανώς έγιναν κάποιες κουβέντες και δεν είχαν πάρει την άδεια και το ok με τη σφραγίδα από επάνω. Άρχισαν να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ο Λάκης είπε “εγώ αποχωρώ και κάντε αυτό που νομίζετε”», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Φαντάζομαι ότι και εγώ έφαγα block στην ΕΡΤ»

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά συνέδεσε όσα συνέβησαν με τον Λάκη Λαζόπουλο με τη δική της περίπτωση. Όπως αποκάλυψε, είχε συζητήσει πέρυσι με τον Χάρη Δούκα, ωστόσο εκτιμά πως η συγκεκριμένη προοπτική δεν προχώρησε για φέτος λόγω της ΕΡΤ.

«Τώρα φαντάζομαι επειδή είχα κάνει και πέρυσι μία συζήτηση με τον Χάρη Δούκα, που είναι ευγενέστατος ότι και εγώ έφαγα block στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι ότι δεν συνεχίστηκε για φέτος λόγω ερτ. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα».

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τους ανθρώπους των τηλεοπτικών σταθμών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι η σημερινή ΕΡΤ δεν αντιμετωπίζει θετικά την κριτική της, παρότι η ίδια έχει αναγνωρίσει δημόσια την ποιότητα των σειρών που προβάλλει τα τελευταία χρόνια.

«Έχω συνεργαστεί με όλα τα κανάλια και έχω άριστες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους με όλα τα κανάλια. Είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Η τωρινή ΕΡΤ δεν με πολυσυμπαθεί γιατί μάλλον δεν θέλουν την κριτική. Έχουμε πει, όμως, ότι η ΕΡΤ κάνει εξαιρετικά σήριαλ τα τελευταία χρόνια, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορείς να μην τα σχολιάσεις».