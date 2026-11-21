Μια περιπέτεια που τον οδήγησε στο κρατητήριο με την κατηγορία της κατασκοπείας αποκάλυψε ο δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης. Όπως περιέγραψε, οι Αρχές τον συνέλαβαν μαζί με συνεργάτες του και τους υπέβαλαν σε ανάκριση, προτού διαπιστωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Ο Σταύρος Ιωαννίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο, και μίλησε για τις επικίνδυνες αποστολές που έχει αναλάβει ως πολεμικός ανταποκριτής. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ειδική εκπαίδευση που έχει παρακολουθήσει, στις πτήσεις του με μαχητικά αεροσκάφη και στη νέα του επαγγελματική καθημερινότητα ως παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων.

Η σύλληψη και η ανάκριση για κατασκοπεία

Ο δημοσιογράφος εξήγησε αρχικά πώς πρέπει να αντιδράσει ένας πολεμικός ανταποκριτής εάν βρεθεί αντιμέτωπος με μια κατάσταση ομηρίας. Όπως είπε, η ψυχραιμία και η ικανότητα επικοινωνίας με τους ανθρώπους που τον κρατούν μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για την επιβίωσή του.

«Έχω κάνει εκπαίδευση γι’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία να συζητήσεις. Να δεις τι θέλουν και τι μπορείς να τους δώσεις. Αν καταλάβουν ότι δεν μπορείς να τους δώσεις τίποτα, τελείωσες. Άρα πρέπει να κάνεις τον άλλον να πιστέψει ότι του είσαι χρήσιμος. Επίσης, η στατιστική λέει ότι αν επιβιώσεις τα πρώτα τριάντα λεπτά, μάλλον θα ζήσεις».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται στις Ειδικές Δυνάμεις, στη Ρεντίνα, όπου οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

«Υπάρχει εκπαίδευση που γίνεται εδώ στις Ειδικές Δυνάμεις, στη Ρεντίνα. Υπάρχει σχολείο κανονικό, με σκυλιά, με διάφορα πράγματα, με κουκούλες».

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, ωστόσο, ήρθε όταν ο Σταύρος Ιωαννίδης θυμήθηκε τη σύλληψή του για κατασκοπεία. Ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει σε ποια χώρα συνέβη το περιστατικό, εξηγώντας ότι η κράτηση διήρκεσε αρκετές ώρες, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

«Έχει τύχει, όχι να μας απαγάγουν προφανώς, αλλά να μας συλλάβουν για κατασκοπεία. Δεν χρειάζεται να πούμε πού τώρα, λεπτομέρειες κτλ. Κανονικά ανάκριση, κρατητήριο, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ήταν μια παρεξήγηση βέβαια. Στο τέλος, μετά από αρκετές ώρες, λύθηκε η παρεξήγηση. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί να το αντιμετωπίσεις».

Η τηλεόραση και οι επικίνδυνες αποστολές

Ο δημοσιογράφος μίλησε και για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς πλέον ασχολείται με την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων. Παρότι απολαμβάνει τα καινούργια του καθήκοντα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το ρεπορτάζ και τις αποστολές στο εξωτερικό, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν σημαντικά γεγονότα.

«Είναι μια καινούργια αρχή και η ενασχόληση με τα δελτία. Μια καινούργια πορεία. Έχουμε κάνει την εξής συμφωνία όμως. Όταν προκύψει κάτι, χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα, ένας πόλεμος, κάτι, μια κρίση… Είναι τόσο ωραίο να κάνεις ρεπορτάζ έξω. Να είσαι εκεί που είναι οι ειδήσεις».

Από τις εμπειρίες του δεν λείπουν και οι πτήσεις με μαχητικά αεροσκάφη. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει πετάξει με Mirage 2000, M-346 και F-16, ενώ θυμήθηκε τις έντονες δυνάμεις επιτάχυνσης που δέχτηκε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

«Είχα πετάξει με Mirage 2000, είχα πετάξει με ένα M-346 και το F-16 ήταν η τρίτη φορά, οπότε ήμουν ψιλοψυλλιασμένος για το τι θα ακολουθήσει. Πιάσαμε σχεδόν 9 G στη στροφή. Φοβερό πράγμα, φοβερό».

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε ακόμη την παραμονή του σε υποβρύχιο στο Αιγαίο, όπου πέρασε δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα. Αν και αρχικά φοβόταν μήπως αντιμετωπίσει πρόβλημα κλειστοφοβίας, διαπίστωσε ότι μπορούσε να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες.

«Υποβρύχιο ήθελα να κάνω, έκανα. Κάπου στο Αιγαίο, ένα σαρανταοχτάωρο. Πίστευα ότι θα με πιάσει κλειστοφοβία, αλλά τελικά, για τις σαράντα οχτώ ώρες που έμεινα εγώ, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φανταζόμουν να συνηθίσεις εκεί κάτω».

Όσο για την εμπειρία που θα ήθελε να ζήσει στο μέλλον, ο Σταύρος Ιωαννίδης αποκάλυψε ότι ονειρεύεται να ταξιδέψει στο διάστημα, ιδανικά για τις ανάγκες ενός δημοσιογραφικού ρεπορτάζ.

«Εκεί ακόμη δεν έχω φτάσει. Αλλά είναι στο bucket list που λέγαμε πριν. Ιδανικά ως δημοσιογράφος, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος σε αυτή τη φάση. Μια τροχιά γύρω από τη Γη».