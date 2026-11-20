Η δικαστική κατάληξη μιας υπόθεσης κακοποίησης ζώου, την οποία είχε αναδείξει και καταγγείλει η ίδια, έφερε ανακούφιση στη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Η επιχειρηματίας βρέθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας, και αμέσως μετά ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι ο άνθρωπος που κατηγορούνταν για την κακοποίηση του σκύλου τιμωρήθηκε.

Η ίδια είχε πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια διάσωσης του ζώου, το οποίο, όπως περιέγραψε, παρέμενε δεμένο με αλυσίδες επί τρεις ημέρες σε αυλή. Μάλιστα, είχε χρειαστεί να πηδήξει μέσα στον χώρο για να το απελευθερώσει, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μήνυση για την κακοποίηση που είχε διαπιστώσει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram μετά την παρουσία της στο δικαστήριο, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την εξέλιξη της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας ότι στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο.

«Μόλις επέστρεψα από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου όλα πήγαν υπέροχα. Ένας ένοχος τιμωρήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος κακοποιούσε ένα σκυλάκι, στο οποίο ήμουν μάρτυρας… και φυσικά πήγα και κατέθεσα. Ήμουν εκείνη που πήδηξα κιόλας σε εκείνη την αυλή για λύσω το συγκεκριμένο σκυλάκι, που ήταν δεμένο με αλυσίδες, τρεις μέρες… Τιμωρήθηκε παραδειγματικά και με φυλάκιση και με χρηματικό πρόστιμο… γιατί οι ένοχοι πρέπει να τιμωρούνται! Ξημέρωσε μια πολύ ωραία μέρα, γενικότερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές», ανέφερε.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη θέλησε, παράλληλα, να στείλει μήνυμα σε όσους γίνονται μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης ζώων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να παραμένουν αμέτοχοι. Στη λεζάντα της ανάρτησής της υπενθύμισε ότι η ίδια είχε υποβάλει τη μήνυση και σημείωσε πως κανείς δεν πρέπει να γυρίζει την πλάτη του όταν βλέπει ένα ζώο να κακοποιείται.