Μια πιο αισθησιακή εικόνα από την καθημερινότητά της μοιράστηκε η Μαριγκόνα με τους διαδικτυακούς της φίλους, επιλέγοντας να εμφανιστεί ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. Η γνωστή influencer δημοσίευσε το σχετικό story την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, συνοδεύοντάς το με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη προσφώνηση προς τους followers της.

Στη φωτογραφία ποζάρει φορώντας ένα ανοιχτό κίτρινο μπλουζάκι, ενώ αυτό που ξεχώρισε ήταν η λεζάντα που επέλεξε για την ανάρτησή της.

«Γεια σας μωρά», έγραψε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη με παιχνιδιάρικη διάθεση στο κοινό της.

Η Μαριγκόνα διατηρεί έντονη παρουσία στο Instagram, όπου οι ακόλουθοί της ξεπερνούν τους 370.000. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα, τις εμφανίσεις και τις δραστηριότητές της.