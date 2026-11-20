Κατηγορηματική ήταν η Δώρα Παπαδοπούλου στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά το διαζύγιο από τον Απόστολο Λύτρα. Η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου ξεκαθάρισε ότι η απόφαση να τελειώσει ο γάμος τους ήταν αποκλειστικά δική της, ενώ δεν έκρυψε πως δεν επιθυμεί πλέον καμία επαφή μαζί του.

Η ίδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», κατά την επιστροφή της από την Αίγυπτο, όπου είχε ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους μαζί με την κόρη της. Όπως εξήγησε, έχει επαγγελματική συνεργασία στη χώρα και επέλεξε να πάρει μαζί της και τη μικρή.

Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων στράφηκε στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πρόσφατα ο Απόστολος Λύτρας, ωστόσο η Δώρα Παπαδοπούλου δεν θέλησε να μπει σε διαδικασία σχολιασμού των δηλώσεών του. Αντίθετα, έδειξε πως έχει αφήσει οριστικά πίσω της τον γάμο τους και δεν ενδιαφέρεται για όσα εκείνος αναφέρει δημόσια.

«Δεν είδα τη συνέντευξη του κ. Λύτρα, μου είναι παγερά αδιάφορο τι είπε. Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος. Ανήκει στο παρελθόν και εκεί θέλω να μείνει. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του έκτοτε και ούτε θέλω να έχω. Ας πάμε παρακάτω, η ζωή συνεχίζεται…», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εκδοχή του Απόστολου Λύτρα για τον χωρισμό

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Απόστολος Λύτρας είχε μιλήσει για το τέλος του γάμου τους σε διαδικτυακή συνέντευξη στο podcast των αδελφών Αγάθης και Βαλεντίνης Ράντη. Αποσπάσματα της συζήτησης προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον ποινικολόγο να περιγράφει τον χωρισμό ως την κατάληξη μιας σχέσης που δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

Όπως είχε αναφέρει, δεν υπήρχε απαραίτητα κακή σχέση ανάμεσα στους δύο, παρά το γεγονός ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Είχε επίσης αποκαλύψει ότι ο γάμος τους διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ενώ είχαν προηγηθεί δύο χρόνια σχέσης.

«Ένα ζευγάρι όταν χωρίζει, προφανώς αυτή η σχέση έχει φτάσει στο τέλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν πρέπει να είσαι καλά με τον άλλον. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο ένα ζευγάρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και να χωρίσει. Ε κάπως έτσι έγινε, δεν έχουμε κακή σχέση. Μείναμε περίπου έναν χρόνο παντρεμένοι και δύο σε σχέση. Ήτανε πολύ σύντομος ο γάμος, συνεπώς γνωριζόμασταν και κατά τη διάρκειά του ουσιαστικά. Αν δεν υπήρχε ο γάμος θα ήταν μία σχέση η οποία θα έληγε μετά από έναν χρόνο», είχε πει.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Απόστολος Λύτρας είχε αναφερθεί και στη νέα σελίδα της προσωπικής του ζωής, μιλώντας για τη σχέση του με την Ηλιάνα Μαχρέμη. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα κοινή εμφάνιση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.