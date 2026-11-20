Ένα πρωινό πλατό γεμάτο… γνώριμα τηλεοπτικά πρόσωπα, χωρίς όμως τους ίδιους τους παρουσιαστές, είδαν οι τηλεθεατές του Star την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Η Ζήνα Κουτσελίνη και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο στην άκρη τους δικούς τους ρόλους και να μεταμορφωθούν στους βασικούς παρουσιαστές των ανταγωνιστικών πρωινών εκπομπών.
Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ως Σίσσυ Χρηστίδου, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέλαβε να υποδυθεί τον Γιώργο Λιάγκα, η Λιλή Πυράκη μεταμορφώθηκε σε Κατερίνα Καινούργιου και η Μελίνα Κάππη πήρε τη θέση της Σταματίνας Τσιμτσιλή.
Το σκηνικό στήθηκε με περούκες, ανάλογες εμφανίσεις και τις χαρακτηριστικές ατάκες των προσώπων που επέλεξαν να μιμηθούν. Η ομάδα του «Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα» μπήκε κανονικά στους ρόλους της, δίνοντας στην έναρξη της εκπομπής τη μορφή ενός τηλεοπτικού σκετς με πρωταγωνιστές… τους απέναντι.
Η συγκεκριμένη ιδέα έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην εκπομπή, με τους συντελεστές να διακωμωδούν γνώριμες τηλεοπτικές φιγούρες και τις συνήθειες της πρωινής ζώνης.
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