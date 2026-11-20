Μια τραγική είδηση έχει συγκλονίσει το Μαρούσι, καθώς ο 61χρονος Γιώργος Α., ιδιοκτήτης του γνωστού καφενείου-ταβέρνας «Ο Παράδεισος», έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο άνθρωπος που για χρόνια άνοιγε καθημερινά την επιχείρησή του από τις έξι το πρωί, προκειμένου να ετοιμάσει τα φαγητά και να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Το πρωί του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ένας γνωστός του έφτασε στο κατάστημα και προβληματίστηκε όταν διαπίστωσε ότι παρέμενε κλειστό. Πλησιάζοντας, αντιλήφθηκε ότι ο 61χρονος βρισκόταν νεκρός στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αμέσως βγήκε στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου εντόπισε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή και τους ενημέρωσε για όσα είχε διαπιστώσει.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, προκειμένου να εισέλθουν στο κατάστημα, έσπασαν την τζαμαρία. Ήταν, όμως, ήδη αργά για τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας.

Το πρόστιμο των 50.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στον 61χρονο είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, ένα ποσό που φέρεται να αδυνατούσε να καταβάλει. Η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση αναφέρεται ως ένα σοβαρό βάρος που είχε προστεθεί στις δυσκολίες της καθημερινότητάς του.

Η επιχείρηση στην οδό Παραδείσου ήταν ουσιαστικά προσωπική υπόθεση για τον ίδιο. Ο Γιώργος Α. αναλάμβανε τόσο την προετοιμασία των φαγητών όσο και την εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ μόνο κατά διαστήματα είχε τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος αναλάμβανε κάποιες παραδόσεις σε εταιρείες και σπίτια της ευρύτερης περιοχής.

Μια γυναίκα που γνώριζε την επιχείρηση περιέγραψε στην τηλεοπτική κάμερα ότι ο ιδιοκτήτης εργαζόταν τις περισσότερες φορές μόνος του.

«Πηγαίναμε ανά διαστήματα. Ο κ. Γιώργος ήταν μόνος του. Κάποιες φορές είχε και κάποια βοήθεια από έναν ηλικιωμένο που πήγαινε κανένα πακέτο φαγητό σε εταιρείες ή σπίτια εδώ κοντά στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία του 61χρονου τελέστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Το καφενείο-ταβέρνα «Ο Παράδεισος» παραμένει κλειστό, με ένα χαρτί που γράφει «ΚΛΕΙΣΤΟ» να βρίσκεται στην είσοδο και λουλούδια να έχουν τοποθετηθεί έξω από το κατάστημα στη μνήμη του ιδιοκτήτη του.