Μια προσωπική αποκάλυψη για την απόφαση που άλλαξε οριστικά την πορεία της ζωής της έκανε η Μαρία Ναυπλιώτου, περιγράφοντας μια ιδιαίτερη στιγμή από τα εφηβικά της χρόνια και την αντίδραση του πατέρα της, την οποία δεν έχει ξεχάσει μέχρι σήμερα.

Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε για τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, αποκαλύπτοντας πως η απόφασή της να ακολουθήσει τον χορό δεν ήταν καθόλου εύκολη. Όπως εξήγησε, σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε κάνει μια συμφωνία με τον πατέρα της: εκείνη θα ήταν άριστη μαθήτρια και θα προετοιμαζόταν για το Πανεπιστήμιο, ενώ εκείνος θα της επέτρεπε να συνεχίζει τα μαθήματα μπαλέτου που τόσο αγαπούσε. «Έκανα μία πολύ καλή συμφωνία όταν ήμουν 12 ετών και είπα στον μπαμπά μου “εγώ θα πάω στο Πανεπιστήμιο, αλλά εσύ θα με γράφεις κάθε χρόνο στο μπαλέτο, θα είμαι πολύ καλή μαθήτρια, θα είναι όλα τέλεια” και όντως τήρησα αυτή τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Τα πράγματα, ωστόσο, άλλαξαν στην τρίτη Λυκείου, όταν η Μαρία Ναυπλιώτου συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της προετοιμασίας για το Πανεπιστήμιο και στις πολλές ώρες εξάσκησης που απαιτούσε ο επαγγελματικός χορός. Τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει τη δέσμη και να ακολουθήσει το όνειρό της. Η στιγμή που το ανακοίνωσε στον πατέρα της έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη της. «Στην τρίτη Λυκείου, που συνειδητοποίησα ότι αποκλείεται να διαβάζω τόσες πολλές ώρες και συγχρόνως να κάνω τις ώρες που απαιτούνταν για να μπω στο επαγγελματικό, πήρα την απόφαση να ξεγραφτώ από τη δέσμη και ένα μεσημέρι στο φαγητό είπα “εγώ θα γίνω χορεύτρια”», εξομολογήθηκε. Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, με την ίδια να φοβάται την αντίδραση του πατέρα της. «Έγινε μία μικρή παύση, είχα τα μάτια χαμηλά και είπα “τώρα θα με σκοτώσει”», θυμήθηκε.

Ωστόσο, η απάντησή του ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που περίμενε. «Δεν με σκότωσε, είπε “τι να κάνω; Αυτό το παιδί έχω”», αποκάλυψε με χιούμορ.

Η απόφαση εκείνη αποδείχθηκε καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της. Η Μαρία Ναυπλιώτου ακολούθησε αρχικά τον δρόμο του επαγγελματικού χορού και στη συνέχεια στράφηκε στην υποκριτική, όπου κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. «Τέλος πάντων, έγινα χορεύτρια, μετά έγινα ηθοποιός», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας με λίγες λέξεις τη διαδρομή που ξεκίνησε από μια τολμηρή απόφαση στην εφηβεία της.