Στην Κρήτη του γάμου προηγείται ο λεγόμενος πρόγαμος! Αυτό έγινε χθες στο Φραγκοκάστελλο από τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη και την οικογένειά του, εν όψει του γάμου της κόρης τους Σταυρούλας το Σάββατο.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Στο τραπέζι του πρόγαμου οι φίλοι του Πολάκη κατέκλυσαν το γλέντι. Το ζευγάρι, Σταυρούλα Πολάκη και Χρήστος Καγιαδάκης, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενο για όλο αυτό. Αντικριστό, μεζεδάκια και ρακιές «έδωσαν και πήραν»!