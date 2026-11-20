Απλός και ανθρώπινος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βουλευτής στον Δυτικό Τομέα, εμφανίστηκε στο Χαϊδάρι φορώντας ζιβάγκο σε συγκέντρωση φίλων του, με τους οποίους γνωρίζεται χρόνια, όπως χαρακτηριστικά είπε βλέποντάς τους.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Ο υπουργός βρέθηκε σε μια λαϊκή γειτονιά του Χαϊδαρίου, όπου μαζεύτηκε πλήθος πολιτών για να τον δουν, να του μιλήσουν και να συζητήσουν μαζί του τα προβλήματα της περιοχής τους.

«Στο Χαϊδάρι βρέθηκα με ανθρώπους που γνωριζόμαστε χρόνια. Μιλήσαμε για τους προβληματισμούς τους, για την ασφάλεια στις γειτονιές μας, τις αγωνίες τους, τον καθημερινό τους αγώνα για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή στα παιδιά τους, για να ζούμε όλοι καλύτερα στη χώρα μας. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης δίνει ουσία και κατεύθυνση στη δουλειά μου, και γι’ αυτή εργαζόμαστε καθημερινά» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αμέσως μετά το ραντεβού του με τους Χαϊδαριώτες, που -όπως έδειξαν- τον αγαπούν πολύ, κυρίως γιατί κατέβηκε στις γειτονιές τους ως ένας απλός πολίτης για να τους ακούσει!