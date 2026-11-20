Η Ράνια Θρασκιά συνάντησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Εκεί, μεταξύ άλλων, βρέθηκε και η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά. «Παρευρέθηκα στην τελετή αναγόρευσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση, με ξεχωριστό συμβολισμό για τη σημασία της επιστήμης, της διπλωματίας και του διαλόγου, ως δρόμων συνεργασίας και προόδου. Για τη δύναμη των δεσμών που ενώνουν διαχρονικά δύο τόπους και τους ανθρώπους τους» μας λέει η Ράνια Θρασκιά.