Τη δική του παρέμβαση για τη δύσκολη προσωπική κατάσταση του Γιάννη Παπαμιχαήλ έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας δημόσια την ανησυχία του για τον μοναχογιό της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Οι δηλώσεις του, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν σε μια ευχή για την υπέρβαση των δυσκολιών, καθώς περιλάμβαναν και μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στην ευθύνη της αείμνηστης ηθοποιού απέναντι στο μέλλον του παιδιού της.

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής αποκάλυψε ότι επικοινωνεί με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον συγγενή του, ενώ στάθηκε και στο βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ που προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση σε όσους το παρακολούθησαν.

«Ρε παιδιά, τι να πω. Εύχομαι να το ξεπεράσει. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσωπική κατάσταση. Μιλάω με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη και ξέρω ότι θα ασχοληθεί. Υπάρχει άνθρωπος που είδε αυτό το βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ και δεν ένιωσε άσχημα; Οργάνωσε τα πάντα η Αλίκη και δεν οργάνωσε το μέλλον του παιδιού της. Περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση ο άνθρωπος και ας ευχηθούμε όλοι με θετική ενέργεια να το ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του για την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε και συνέχεια. Ο Σπύρος Μπιμπίλας συνέδεσε την οικονομική επιφάνεια της μεγάλης πρωταγωνίστριας με την ανάγκη να υπάρχει μέριμνα για την επόμενη ημέρα των παιδιών, ακόμη και όταν οι γονείς δεν θα βρίσκονται πλέον στη ζωή.

«Όταν ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ποια ήταν η περιουσία της και πώς πρέπει όλοι να προετοιμάζουμε το μέλλον όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε μπαίνουμε σε σκέψεις για το ποιος έκανε ένα λάθος», δήλωσε.