Με χαμόγελο, αυθορμητισμό και αυτοπεποίθηση η Χαρά Παύλου, η φιναλίστ με τον αριθμό 11 των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026, πέρασε το κατώφλι των γραφείων της «Espresso» στο Παλαιό Φάληρο για μια συνάντηση με ξεχωριστές στιγμές, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και, φυσικά, αποκαλύψεις για τη διαδρομή της μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Πρόκειται για το τέταρτο από τα δώδεκα αφιερώματα που θα φιλοξενήσει η εφημερίδα για τις αντίστοιχες υποψήφιες του διαγωνισμού, καθώς η «Espresso» έχει εξασφαλίσει φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του ιστορικού θεσμού ομορφιάς. Η νεαρή καλλονή περιηγήθηκε στους χώρους της εφημερίδας, φωτογραφήθηκε, βρέθηκε μπροστά στις κάμερες της Espresso TV και απόλαυσε τον καφέ της, έναν… εσπρέσο, όπως άλλωστε επέβαλε η περίσταση!

Η Χαρά Παύλου είναι μόλις 20 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα. Σήμερα ζει στην Αθήνα, όπου φοιτά στο τρίτο έτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σχέση της με τον αθλητισμό ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς δοκίμασε τις δυνάμεις της στην ενόργανη γυμναστική και στην κολύμβηση, προτού ανακαλύψει την καλλιτεχνική κολύμβηση, ένα άθλημα που συνδυάζει αρμονικά τη δύναμη, την ευλυγισία, τον συγχρονισμό και την καλλιτεχνική έκφραση. «Έκανα ενόργανη και κολύμβηση, μέχρι που συνδύασα αυτά τα δύο κάνοντας καλλιτεχνική κολύμβηση. Χόρευα στο νερό! Μου άρεσε πολύ, αλλά όταν ήρθα στην Αθήνα για σπουδές, δεν μπόρεσα να το συνεχίσω και έτσι διοχέτευσα την ενέργειά μου στο γυμναστήριο» μας εξομολογείται.

Εδώ και δύο χρόνια δραστηριοποιείται και στον χώρο του μόντελινγκ, συμμετέχοντας κυρίως σε διαφημιστικές καμπάνιες μόδας και ομορφιάς. Η συμμετοχή της στα καλλιστεία ήρθε ως ένα φυσικό επόμενο βήμα. «Ήταν μια ευκαιρία να συνεχίσω να εξελίσσομαι σε αυτόν τον χώρο και να κυνηγήσω περισσότερα πράγματα. Ο συγκεκριμένος θεσμός έχει μεγάλη ιστορία και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να αποδείξει κάθε γυναίκα τη θηλυκότητα και την προσωπικότητά της» λέει χαρακτηριστικά. Όταν τη ρωτάμε ποια τρία στοιχεία περιγράφουν καλύτερα τον χαρακτήρα της, δεν χρειάζεται πολλή σκέψη: «Πρώτα θα έβαζα την πειθαρχία, μετά το πείσμα μου και την αυθεντικότητα που έχω. Είμαι πολύ προσηλωμένη στους στόχους μου και δουλεύω σκληρά γι’ αυτά που θέλω να πετύχω». Άλλωστε, η απόφασή της να εγκαταλείψει την αγαπημένη της γενέτειρα για να αναζητήσει νέες ευκαιρίες στην πρωτεύουσα αποδεικνύει ακριβώς αυτή τη νοοτροπία.«Αν θέλω να εξελιχθώ και να πετύχω όλους μου τους στόχους, πρέπει κάποια στιγμή να αφήσεις το safe space σου, να πας σε κάτι μεγαλύτερο και να προσπαθήσεις»τονίζει. Και ποιο είναι, αλήθεια, το μεγαλύτερο όνειρό της; Να ενώσει τις δύο μεγάλες αγάπες της, τον αθλητισμό και τη μόδα. «Αφού αποφοιτήσω από τη Γυμναστική Ακαδημία, θα ήθελα να κάνω κάτι που να συνδυάζει αυτά τα δύο. Να δημιουργήσω, δηλαδή, κάποιον δικό μου χώρο ή brand που να σχετίζεται με αυτά. Αγαπώ τον αθλητισμό σε συνδυασμό με τη μόδα» αποκαλύπτει, δείχνοντας ότι βλέπει το μέλλον της με φιλοδοξία και συγκεκριμένους στόχους.

Η Οικογένεια

Στον χώρο της μόδας έχει ήδη αγαπημένους δημιουργούς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει τον Πάνο Ζίνα, το ρούχο του οποίου φορούσε στη διάρκεια της συνάντησής μας. Όσο για τα πρότυπά της, δεν αναζητεί διάσημα ονόματα. «Είδωλα δεν έχω, ούτε ινδάλματα, αλλά σίγουρα έχω ως πρότυπο και θαυμάζω πολύ την οικογένειά μου. Θαυμάζω, επίσης, τους ανθρώπους που ξεκινούν από το μηδέν και με σκληρή δουλειά πετυχαίνουν όλα όσα θέλουν».

«Η προσωπικότητα»

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και το διαχρονικό ερώτημα για την ουσία της ομορφιάς. «Η ομορφιά είναι σίγουρα η πρώτη εντύπωση εξωτερικά που θα τραβήξει τα βλέμματα.

Ωστόσο, η προσωπικότητα είναι αυτή που θα κρατήσει τον άλλον και θα αναδείξει την πραγματική ομορφιά ενός ανθρώπου» υπογραμμίζει. Η ίδια ακολουθεί ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα άσκησης και διατροφής, χωρίς όμως να πιστεύει στα θαυματουργά μυστικά. «Δεν θεωρώ πως υπάρχει κάποιο μαγικό μυστικό για την ομορφιά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς καλή ψυχολογία και το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα είναι το χαμόγελό της!»Μάλιστα, μιλώντας ανοιχτά για την πίεση που ενίοτε συνοδεύει τον χώρο του μόντελινγκ, παραδέχεται πως η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής ισορροπίας απαιτεί προσπάθεια. «Χρειάζεται μεγάλη πειθαρχία να τρως σωστά, να γυμνάζεσαι σταθερά και να μη σε επηρεάζει όλο αυτό. Είναι δύσκολο να έχεις συνέχεια στο μυαλό σου ότι πρέπει να είσαι πάντα σε μια τέλεια κατάσταση, σωματικά και ψυχικά» σημειώνει.

Κλείνοντας, τη ρωτάμε ποιον θα καλέσει πρώτο εάν η βραδιά του τελικού τής χαρίσει έναν από τους πολυπόθητους τίτλους. Η απάντηση έρχεται αβίαστα και αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς της: «Την οικογένειά μου πρώτα, που ελπίζω να είναι εκεί για να τους αγκαλιάσω, και μετά θα τηλεφωνήσω στους παππούδες μου!»

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μασιάς

Outfits: Cinema by Panos Zinas