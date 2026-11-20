Είναι 26 χρόνων και κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη. Εζησε στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου δημιούργησε το Elixir Perfume Bar. Της αρέσει η επαφή με τον κόσμο και να βλέπει μια ιδέα της να γίνεται πράξη. Θα ήθελε μέσα από αυτήν τη συνέντευξη να μοιραστεί λίγα πράγματα για τη ζωή της και για την επιχείρηση που χτίζει.

ΣΤΟΧΟΙ: Επαγγελματικά θέλω να αναπτύξω το Elixir, τόσο το κατάστημα όσο και το ηλεκτρονικό του κομμάτι. Εχω πολλές ιδέες, αλλά μαθαίνω ότι χρειάζεται να τους δίνεις χρόνο και να τις δουλεύεις με συνέπεια. Προσωπικά, θέλω περισσότερα ταξίδια, νέες εμπειρίες και ανθρώπους με τους οποίους να μοιράζομαι όμορφη καθημερινότητα.

SOCIAL MEDIA: Τα χρησιμοποιώ και προσωπικά και για τη δουλειά μου. Μου αρέσει η αμεσότητά τους: Μπορεί κάποιος να γνωρίσει το κατάστημα, να μας ρωτήσει για ένα άρωμα ή να μοιραστεί την εμπειρία του. Στον προσωπικό μου λογαριασμό ανεβάζω στιγμές από την καθημερινότητά μου. Θα με βρείτε στο instagram: @elixirperfumebar @kikhboulgarakh.