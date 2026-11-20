Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάνου Μπένετ, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Κρίξους στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Spartacus», αλλά και τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική τριλογία «The Hobbit».

Ο χολιγουντιανός σταρ συνδέεται με μια παλιά γνωριμία με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μίλησέ Μου» από την Panik Records.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos G. Adamopoulos (@_chris.george.adams_)

Οι δυο τους είχαν μάλιστα τραγουδήσει μαζί πριν από μερικούς μήνες το «Τα Σάββατα», το κομμάτι που έχει πρωτοερμηνεύσει ο Αντώνης Ρέμος. Το σχετικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media του Χρήστου Αδαμόπουλου, έγινε viral, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.