Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάνου Μπένετ, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Κρίξους στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Spartacus», αλλά και τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική τριλογία «The Hobbit».
Ο χολιγουντιανός σταρ συνδέεται με μια παλιά γνωριμία με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μίλησέ Μου» από την Panik Records.
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Οι δυο τους είχαν μάλιστα τραγουδήσει μαζί πριν από μερικούς μήνες το «Τα Σάββατα», το κομμάτι που έχει πρωτοερμηνεύσει ο Αντώνης Ρέμος. Το σχετικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στα social media του Χρήστου Αδαμόπουλου, έγινε viral, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.
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