Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αντιμετωπίζει το φλερτ και τις ερωτικές προσεγγίσεις ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε πως στη ζωή του δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει ο ίδιος την πρώτη κίνηση. Ο γνωστός ηθοποιός, σε ηλικία 64 ετών, μίλησε ανοιχτά για τις γυναίκες που τον ελκύουν, τις απογοητεύσεις που έχει βιώσει και το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, εξήγησε με χιούμορ ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την απόρριψη σε μια πρώτη προσέγγιση, καθώς αφήνει στις γυναίκες την πρωτοβουλία.

«Δεν έχω φάει ποτέ χυλόπιτα στη ζωή μου, γιατί ποτέ δεν έχω κάνει κίνηση», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληγωθεί μέσα σε μια σχέση. Όπως παραδέχτηκε, υπήρξαν ελάχιστες φορές που βρέθηκε αντιμέτωπος με την απόρριψη από σύντροφό του, με μία συγκεκριμένη εμπειρία να τον δυσκολεύει ιδιαίτερα, καθώς δεν περίμενε ότι ο δεσμός θα τελείωνε τόσο ξαφνικά.

«Έχει τύχει να φάω απόρριψη μέσα στη σχέση, ελάχιστες φορές. Δεν το λέω εγωιστικά. Ξέρεις τι συμβαίνει, τι πάει λάθος αλλά ίσως δεν το περιμένεις. Σου έρχεται ξαφνικό και εκεί λίγο ζορίζεσαι πώς θα το διαχειριστείς. Πληγώνεται εκεί ο εγωισμός σου. Έχω περάσει μία δύσκολη κατάσταση τέτοια. Ο χρόνος έκανε τη δουλειά του, δηλαδή σιγά-σιγά πέρασε», ανέφερε.

Η εμφάνιση, η έλξη και τα ελαττώματα στις σχέσεις

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος δεν έκρυψε ότι η εξωτερική εμφάνιση αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αρχή μιας γνωριμίας. Δεν έχει, όπως είπε, ένα συγκεκριμένο πρότυπο γυναίκας που τον ελκύει, καθώς το ενδιαφέρον του μπορεί να κεντρίσουν διαφορετικοί τύποι ανθρώπων.

«Δεν νομίζω ότι έχω ένα συγκεκριμένο στυλ που μου αρέσει στις γυναίκες. Έχω μια ευρεία γκάμα, αρκεί να μου λέει κάτι, κάτι να μου κάνει. Θεωρώ την εξωτερική εμφάνιση βασικό. Εκεί είναι και το σημείο έλξης, είναι η αρχή. Δηλαδή αν δεν υπάρχει αυτό, δεν νομίζω ότι μπαίνεις στη διαδικασία μετά να συνεχίσεις», σημείωσε.

Με το γνωστό του χιούμορ, μάλιστα, κλήθηκε να σχολιάσει την έννοια της τελειότητας και έδωσε τη δική του απολαυστική απάντηση: «Το τέλειο δεν μπορεί να είναι. Τέλειος είμαι μόνο εγώ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια συνηθισμένη παγίδα των ερωτικών σχέσεων. Όπως εξήγησε, στην αρχή μιας γνωριμίας οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν να προσπεράσουν συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά που τους ενοχλούν, επειδή κυριαρχεί ο ενθουσιασμός. Ο ίδιος, ωστόσο, θεωρεί ότι όσα παραμένουν άλυτα δεν εξαφανίζονται, αλλά επιστρέφουν αργότερα.

«Τρως κάποια πράγματα, τα καταπίνεις, γιατί μπορεί κάτι άλλο να σε έχει τρελάνει ή να σ’ αρέσει αυτό. Απλώς δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό μακροπρόθεσμα μετά. Παραβλέπεις κάτι στην αρχή, το βάζεις κάτω από το χαλί, γιατί σ’ αρέσει, γιατί έχεις τρελαθεί, γιατί δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν μετά θα βγει στην επιφάνεια. Πιστεύω ότι πάντα βγαίνει, θα το βρεις μπροστά σου δηλαδή», τόνισε.

Γιατί προτιμά το τηλέφωνο από τα μηνύματα

Ο ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει σήμερα το φλερτ, εξηγώντας ότι, παρότι χρησιμοποιεί τα γραπτά μηνύματα, δεν είναι κάτι που απολαμβάνει ιδιαίτερα. Αντίθετα, προτιμά να ακούει τη φωνή του άλλου και να αντιλαμβάνεται καλύτερα τη διάθεσή του μέσα από μια τηλεφωνική επικοινωνία.

«Θα φλερτάρω με μηνύματα, δεν γίνεται αλλιώς τώρα, αλλά είμαι λακωνικός. Μου αρέσει να μιλάω στο τηλέφωνο, να ακούω τη φωνή του άλλου, να καταλαβαίνω τη διάθεσή του. Βαριέμαι να γράφω, οπότε όταν γράφω μηνύματα λέω αυτό που πρέπει να γράψω. Τώρα έχω ανακαλύψει τα φωνητικά μηνύματα που πάλι δεν αντικαθιστά το τηλέφωνο», εξομολογήθηκε.

Όσο για το ενδεχόμενο μιας νέας ερωτικής ιστορίας στα 64 του, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Πιστεύει ότι ο έρωτας δεν έχει ηλικιακό όριο και ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει ξανά τη ζωή του, ακόμη κι αν έχει προηγηθεί ένας χωρισμός.

«Εννοείται υπάρχει love story στην ηλικία μου. Πολλοί χωρίζουν, μηδενίζουν και ξεκινούν από την αρχή».